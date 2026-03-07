Esame di avvocato 2026–2027: il Ministero apre un tavolo tecnico

Il Ministero della Giustizia ha avviato un tavolo tecnico di confronto sulle modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione forense per le sessioni 2026–2027. L’iniziativa rappresenta un segnale importante di apertura e attenzione verso un tema che riguarda migliaia di praticanti avvocati e l’intero sistema di accesso alla professione legale.

Assotutela accoglie con favore l’avvio di questo percorso di confronto istituzionale, anche alla luce delle interlocuzioni e degli interventi promossi nelle scorse settimane sul tema. Un impegno che ha trovato ascolto e condivisione da parte del Presidente della Commissione centrale per l’esame di avvocato Antonio Melillo e del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Carmine Foreste, con i quali si è sviluppato un dialogo costruttivo volto ad affrontare le principali criticità e a individuare possibili miglioramenti del sistema.

“Ringraziamo il Ministro della Giustizia e il Governo per l’attenzione dimostrata su una questione così rilevante – dichiarano Antonio Melillo, Carmine Foreste e Michel Emi Maritato –. Nelle ultime settimane si è sviluppato un confronto serio e responsabile che ha portato all’apertura di questo tavolo tecnico. Siamo convinti che il dialogo tra istituzioni e rappresentanze del mondo forense sia lo strumento più efficace per individuare soluzioni equilibrate, capaci di garantire trasparenza, meritocrazia e una selezione adeguata dei futuri professionisti del diritto”.

Il tavolo tecnico rappresenterà quindi un’occasione di ascolto e di proposta tra istituzioni, ordini professionali e rappresentanze del settore, con l’obiettivo di definire modalità di esame sempre più moderne, chiare e coerenti con le esigenze della professione forense e del sistema giustizia.

