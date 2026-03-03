COMUNICATO STAMPA

IRAN, FOLGORI (FEOLI): GOVERNO GIOCHI D’ANTICIPO PER PREVENIRE SHOCK PETROLIFERO

“Tutti gli analisti internazionali concordano nel ritenere che l’offensiva contro l’Iran durerà almeno un altro paio di settimane, con scenari tutti ancora da decifrare. La storia degli ultimi cinquant’anni insegna che quando il Medio Oriente subisce destabilizzazioni, il rischio di uno shock petrolifero è concreto. Fu così, ad esempio, per la prima Guerra del Golfo ed è stato così anche nel passato più recente. Così come il conflitto in Ucraina ha fatto lievitare i costi dell’energia. Per questo chiediamo al governo di giocare d’anticipo e prevedere sin d’ora delle soluzioni per alleviare gli effetti del probabile aumento del costo del greggio e, conseguentemente, del prezzo dei carburanti. Si prevedano subito risorse per anestetizzare l’aumento del carburante, in modo da far sì che la crisi iraniana non pesi su aziende e famiglie e non si traduca in una ondata recessiva della nostra economia. Nella speranza che tali risorse non debbano mai essere usate”.

Lo dichiara Enrico Folgori, presidente di Feoli (Federazione Europea Operatori della Logistica Integrata).

Roma, 3 marzo 2026