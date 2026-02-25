VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Lazio

Contratti pubblici, Magliocchetti (Anci Lazio): “Il sotto soglia è la quotidianità dei Comuni”

DiMarco Montini

Feb 25, 2026

Contratti pubblici, Magliocchetti (Anci Lazio): “Il sotto soglia è la quotidianità dei Comuni”

Si è svolta ieri mattina a Tivoli l’inaugurazione della sede locale dell’Accademia della Pubblica Amministrazione, con una giornata formativa dedicata ai contratti pubblici e agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
All’iniziativa ha preso parte anche ANCI Lazio, rappresentata da Manuel Magliocchetti, componente del Consiglio Direttivo, che ha portato il saluto dell’Associazione.
“Per i Comuni, soprattutto per quelli medio-piccoli che costituiscono la grande maggioranza del nostro territorio regionale – ha dichiarato Magliocchetti – il sotto soglia non è un tema marginale o meramente tecnico, ma rappresenta la quotidianità amministrativa. È attraverso questi affidamenti che si realizzano manutenzioni, servizi sociali, interventi nelle scuole e lavori pubblici di prossimità”.
Magliocchetti ha evidenziato nuovo Codice dei contratti pubblici abbia introdotto principi rilevanti, tra cui il principio del risultato e quello della fiducia, sottolineando tuttavia la necessità di tradurre la semplificazione formale in semplificazione reale.
“Il principio della fiducia – ha proseguito – deve tradursi in condizioni operative che consentano a dirigenti e funzionari di lavorare con serenità. Servono competenze, formazione e chiarezza interpretativa. La digitalizzazione, inoltre, rappresenta un passaggio decisivo, ma per molti enti locali richiede accompagnamento e investimenti in competenze, affinché non diventi un ulteriore fattore di disuguaglianza”.
ANCI Lazio ha ribadito il proprio impegno nel rafforzare il ruolo di rete e di supporto agli enti locali, promuovendo momenti di confronto e formazione qualificata e accompagnando i Comuni nell’attuazione delle riforme.
“Le riforme si misurano sul territorio – ha concluso Magliocchetti – nella capacità dei Comuni di trasformare le norme in servizi concreti per i cittadini. Investire nella qualità amministrativa significa investire nella fiducia delle comunità”.
L’iniziativa ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali e del mondo giudiziario e forense, confermando l’importanza del dialogo tra livelli istituzionali su un tema strategico per l’operatività quotidiana degli enti locali.

Marco Montini

More Posts

Di Marco Montini

Articoli correlati

Cronaca Lazio Roma

Controlli straordinari sul litorale romano. Passati al setaccio i “lotti” di Ostia e le borgate di Acilia, Dragona e Villaggio San Francesco

Gen 27, 2026 Agata Giuliano
Cronaca Lazio

Roma, volanti della Polizia di Stato nella lotta allo spaccio. Sette arresti tra Primavalle, Ponte di Nona, Collatino, Monti Lepini e Tivoli

Gen 12, 2026 Agata Giuliano
Cronaca Lazio

Tivoli. Ventottenne colto in flagranza di reato per tentata truffa ai danni di un’anziana

Set 17, 2025 Agata Giuliano

You missed

News

“Lo Sport Cura – Educazione emotiva e ambientale e il ruolo propulsivo degli sport giovanili” arriva alla Camera dei Deputati

25 Febbraio 2026 Martina Paparusso
News

Tecnologia, Tiso(Accademia IC): “Incertezza regole su IA può rallentare innovazione”

25 Febbraio 2026 Marco Montini
Lazio

Contratti pubblici, Magliocchetti (Anci Lazio): “Il sotto soglia è la quotidianità dei Comuni”

25 Febbraio 2026 Marco Montini
News

Ue, Confeuro: “Nuova Pac è ancora possibile per reale tutela agricoltura”

24 Febbraio 2026 Marco Montini