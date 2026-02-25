“Lo Sport Cura – Educazione emotiva e ambientale e il ruolo propulsivo degli sport giovanili” arriva alla Camera dei Deputati

Si è svolto presso la Camera dei Deputati – Palazzo San Macuto, il convegno nazionale
“Lo Sport Cura – Educazione emotiva e ambientale e il ruolo propulsivo degli sport giovanili”, promosso da Emotional & More APS, ideato dalla Presidente Carmen De Gironimo, su iniziativa dell’On. Jacopo Morrone, e patrocinato da CONI e CISAMBIENTE Confindustria.
La presentazione del format “lo sport cura” è andata oltre il dibattito, in quanto questo progetto nazionale rappresenta un format nel quale ascolto e responsabilità per la persona e per l’ambiente viaggiano di pari passi e diventano condivisione autentica .
Ad aprire i lavori è stato l’On. Jacopo Morrone, che ha creduto con convinzione nella visione de Lo Sport Cura, riconoscendo allo sport un ruolo educativo, sociale e istituzionale fondamentale.
Hanno dato anima e contenuto all’incontro, con sensibilità e competenza:
- Giusy Versace, Senatrice della Repubblica e atleta paralimpica, per la forza umana e l’empatia con cui ha saputo toccare il cuore di tutti.
- Tilde Minasi, Senatrice della Repubblica, per l’attenzione costante ai temi che fanno bene alle persone e alle comunità.
- Laura Lunetta, Presidente FIDESM, sempre al fianco delle campagne sociali e dei giovani, con una visione inclusiva e concreta.
- Vito Roberto Tisci, Presidente FIGC – Settore Giovanile e Scolastico, per l’impegno quotidiano verso l’educazione dei ragazzi attraverso il calcio.
- Angelo Giliberto, Presidente CONI Puglia, per la presenza e la determinazione nel diffondere lo sport come cura e responsabilità sociale.
- Donato Notarangelo, Presidente CISAMBIENTE Confindustria, per il sostegno al valore dell’educazione ambientale integrata allo sport.
- Giorgio Gaggioli, Vice Presidente AIC, per una visione del calcio che non è solo professione ma anche missione sociale.
- Marco Valerio Masi, fondatore del System Krav Maga – Security Protection Program, compagno di viaggio del progetto Lo Sport Cura, per l’attenzione alla tutela delle fragilità, dei giovani e delle donne.
- Simone Perrotta, Campione del Mondo 2006, non solo campione nello sport ma esempio autentico di umanità e valori.
- Antonio Matarrese, membro UEFA ed ex Presidente FIGC, per la sua presenza carica di storia, affetto e profondo legame con il mondo del calcio.
- Domenico Distante, editore di Antenna Sud e media partner, amico e sostenitore costante del progetto.
Un ringraziamento speciale al moderatore Fabrizio Caianello, che ha guidato ogni intervento con equilibrio, fluidità e profondità.
Protagonisti assoluti dell’evento sono stati i ragazzi della FIGC SGS, della FIGC DCP e della FIDESM, presenti in sala: giovani atleti che, con la loro partecipazione attenta e autentica, hanno dato senso a ogni parola pronunciata.
Parte integrante del format Lo Sport Cura è stato il Momento delle Fragilità, durante il quale i ragazzi hanno condiviso in forma anonima il messaggio “Mi sento fragile quando…”, e i percorsi di educazione alla difesa e alla sicurezza, rivolti a giovani, donne e persone con fragilità, come strumenti di consapevolezza, tutela e rispetto.
A conclusione dell’incontro, la Presidente Carmen De Gironimo ha dichiarato:
«La riuscita di questo evento non è stata solo organizzativa.
È stata emotiva. È stata vera.
I ragazzi presenti in sala ci hanno ricordato che lo sport cura quando sa ascoltare, proteggere e accogliere.
Da qui ripartiamo, con ancora più responsabilità e gratitudine.»
Il format nazionale “Lo Sport Cura” proseguirà nel 2026 con tappe territoriali in diverse città italiane.