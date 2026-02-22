VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

News Roma

V Municipio: il verde è il tallone d’Achille, altro che bonifiche

DiMartina Paparusso

Feb 22, 2026

Faraonici progetti di riqualificazione ma la realtà di degrado e abbandono è sotto gli occhi di tutti

“Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”. Questo antico proverbio esprime una lampante verità e, nel caso del V Municipio, potremmo parafrasarlo sostituendo al mare il verde. Si, perché sul nostro territorio, si sprecano le parole ridondanti, gli annunci che celebrano presunte bonifiche delle arre di parchi e giardini e che, nei fatti, sono soltanto specchietti per le allodole”. Lo dichiara Michel Emi Maritato, segretario di Forza Italia del V Municipio.

“Un esempio lampante è il Parco delle Energie alla ex Snia, un polmone verde al centro del quartiere Prenestino-Labicano, vero miracolo della natura ancora poco conosciuto alla generalità dei cittadini, su cui si fanno mirabolanti progetti ma che, attualmente, presenta condizioni poco dignitose”, incalza Maritato. “Amministrazione capitolina e V Municipio promettono mirabolanti riqualificazioni, connessioni con altre aree verdi e faraonici progetti – insiste il segretario – ma basta recarsi dentro all’area, cercare un posto per sedersi e la triste realtà è sotto gli occhi di tutti”.

“Non c’è una panchina che sia sana, i cestini dei rifiuti danno una patetica immagine di abbandono e trascuratezza e un’area che, con la minima manutenzione ordinaria potrebbe essere fruita con sollievo dai residenti appare come una landa desolata. E non è l’unica – tuona ancora Maritato – se ci spostiamo un po’ verso il parco di Tor Tre Teste, lo spettacolo è analogo se non peggiore, specie nei pressi dell’ex campo sportivo ‘Cervini’: una vera discarica e un teatro di violenze, che il V Municipio aveva promesso di bonificare e in cui continua lo sversamento di rifiuti”.

“Diciamo basta a questa inerzia mascherata da finto efficientismo, che si risolve soltanto in qualche post autoreferenziale. L’amministrazione municipale ha bisogno di una cura da cavallo, altro che riqualificazioni di facciata, una vetrina con cui Campidoglio e istituzioni di prossimità pensano di racimolare un consenso che i cittadini, maturi e attenti osservatori, non sono più disposti a barattare con false promesse”, chiosa il segretario.      

Martina Paparusso

More Posts

Di Martina Paparusso

Articoli correlati

News Roma

Metro Chiesa Nuova-Ottaviano, cittadini ostaggio dei cantieri

Feb 20, 2026 Martina Paparusso
Eventi Roma Solidarietà SPETTACOLO Sport

Grandissimo successo della XIV^ edizione di “arriva la Befana, festa del poliziotto”, organizzata dal sindacato Consap all’Oasi Park  

Gen 28, 2026 Agata Giuliano
Cronaca Lazio Roma

Controlli straordinari sul litorale romano. Passati al setaccio i “lotti” di Ostia e le borgate di Acilia, Dragona e Villaggio San Francesco

Gen 27, 2026 Agata Giuliano

You missed

News

Sociale, Tiso(Accademia IC): “Pensioni in Italia tra incertezze e riforme”

22 Febbraio 2026 Marco Montini
News

Maltempo, Confeuro: “Bene governo su ristori agricoli. Ora procedure rapide e trasparenti”

22 Febbraio 2026 Marco Montini
News Roma

V Municipio: il verde è il tallone d’Achille, altro che bonifiche

22 Febbraio 2026 Martina Paparusso
Cronaca News

Caso Bonucchi, il Ministro Nordio assicura impegno e un incontro dopo il referendum. La madre ringrazia

22 Febbraio 2026 Martina Paparusso