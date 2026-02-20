A La Chiazza 2026, Buccino pronta ad accendere il Centro Storico

Il Comune di Buccino annuncia ufficialmente le date dell’edizione 2026 di “A La Chiazza”, l’evento enogastronomico di punta che animerà le suggestive vie del Centro Storico nei giorni 7, 8 e 9 agosto 2026.

La manifestazione, diventata negli anni un punto di riferimento per l’intero comprensorio, si pone l’obiettivo di celebrare e valorizzare le tradizioni gastronomiche locali, le eccellenze del territorio e la ricchezza culturale della comunità di Buccino.

“A La Chiazza” non è solo un percorso tra i sapori autentici, ma un vero e proprio momento di incontro e promozione delle grandi peculiarità del territorio.

Il programma, in fase di definizione attraverso il coinvolgimento attivo della cittadinanza e delle attività locali, prevederà: Percorsi Enogastronomici: Stand dedicati ai prodotti tipici e alle ricette della tradizione locale; Iniziative culturali: Appuntamenti volti a riscoprire e valorizzare la storia e le radici della comunità di Buccino; Spettacoli dal vivo con performance musicali e intrattenimento che faranno da cornice alla bellezza architettonica del borgo antico.

L’Amministrazione Comunale sottolinea come il successo dell’evento risieda nella partecipazione collaborativa di associazioni e commercianti.

Grazie a questo sforzo corale, “A La Chiazza” si conferma un’occasione unica per garantire un evento coinvolgente e ricco di opportunità di sviluppo e promozione per tutta la cittadinanza.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti coloro che desiderano immergersi in un’atmosfera autentica, tra i vicoli di uno dei borghi più caratteristici della provincia di Salerno, per celebrare insieme l’identità e l’ospitalità di Buccino.