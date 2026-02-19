Lino Petrozzi: un artista, una città, una canzone

“Tutt’altra vita” segna il nuovo capitolo musicale dell’artista pugliese



Ogni canzone ha un luogo. Per “Tutt’altra vita”, quel luogo è Vieste. Ed è proprio da lì che parte il nuovo capitolo artistico di Lino Petrozzi, in uscita il 20 febbraio 2026.

Artista pugliese attivo sin dagli anni Settanta, Petrozzi ha sempre mantenuto un legame forte con la dimensione live. Le collaborazioni con Patrick Samson, Rocky Roberts e Gino Santercole hanno contribuito a rafforzare una visione musicale solida e coerente.

Nel nuovo singolo, l’artista sceglie di tornare alle radici sonore del pop anni ’70 e ’80. Le atmosfere sono calde, avvolgenti, costruite su un equilibrio tra strumenti tradizionali e produzione moderna. La scrittura, condivisa con Remo Elia e Simone Carabba, mette al centro la melodia.

Il testo racconta un incontro che sembra appartenere a un’altra epoca della vita. Il titolo stesso suggerisce una riflessione sul tempo che passa e sulle emozioni che restano.

Con “Tutt’altra vita”, Lino Petrozzi dimostra che la musica può essere memoria, racconto e presente allo stesso tempo. Un ritorno che parla a chi ha vissuto quegli anni, ma anche a chi li scopre oggi attraverso nuove sensibilità sonore.

