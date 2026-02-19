VENTONUOVO

Lazio, Pace(Pd): “Bene Valeriani e gruppo Pd su politiche abitative e tutela famiglie”

Feb 19, 2026

Lazio, Pace(Pd): “Bene Valeriani e gruppo Pd su politiche abitative e tutela famiglie”

“Esprimiamo grande apprezzamento e piena condivisione per l’importante lavoro e l’impegno che il consigliere regionale dem Massimiliano Valeriani e tutto il gruppo regionale del Partito Democratico stanno portando avanti nel settore delle politiche abitative e nella tutela dei diritti delle famiglie residenti nelle case popolari”. Lo dichiara Daniela Pace, segretaria cittadina del “Pd Marino-Circolo Bruno Astorre”, commentando l’approvazione della mozione, sottoscritta dal consigliere regionale del Pd Massimiliano Valeriani. “Mozione che impegna Giunta Rocca e Ater Roma a procedere alla regolarizzazione delle posizioni contrattuali delle famiglie residenti in alcune abitazioni di edilizia residenziale pubblica della Capitale. Si tratta di un atto concreto – prosegue Pace – che va nella direzione della giustizia sociale e della tutela delle fasce meno abbienti. La regolarizzazione delle posizioni contrattuali rappresenta un passaggio fondamentale per garantire stabilità, diritti e serenità a tante famiglie che vivono una condizione di fragilità e che chiedono semplicemente certezze e rispetto. La mozione approvata – aggiunge infine Daniela Pace – dimostra ancora una volta l’attenzione del Partito Democratico verso i territori e le comunità, e la volontà di tradurre l’impegno politico in atti amministrativi chiari e vincolanti. È questo il modo in cui intendiamo fare politica: ascoltando i bisogni reali e offrendo soluzioni concrete”.

