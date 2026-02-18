RUNTS, Droghei (PD): “Buone notizie per le associazioni del Lazio, avanti con soluzione condivisa per tutelare il Terzo Settore”

“Dal confronto di oggi in Consiglio regionale arrivano segnali positivi per le associazioni del Terzo Settore del Lazio. L’assessore Maselli ha confermato che le criticità emerse nelle scorse settimane sono in via di soluzione e che le realtà interessate potranno procedere alla reiscrizione, superando anche le preoccupazioni legate alla questione patrimoniale”. – Lo dichiara la consigliera regionale del Partito Democratico Emanuela Droghei -“La mozione nasceva dalle segnalazioni arrivate da associazioni, amministratori locali e dal Forum del Terzo Settore, che ringrazio per il lavoro di raccordo svolto in queste settimane. Parliamo di realtà che garantiscono ogni giorno servizi sociali, inclusione e sostegno alle comunità locali e che non possono essere penalizzate da criticità di natura esclusivamente formale. Anche piccoli finanziamenti e la possibilità di accedere agli strumenti previsti dal RUNTS rappresentano per molte associazioni la condizione per continuare a operare durante tutto l’anno. Per questo era necessario accendere un faro su una situazione che stava creando forte preoccupazione nei territori. Nel corso del dibattito l’assessore ha inoltre esortato tutte le associazioni escluse a regolarizzare la propria domanda entro il 28 febbraio, così da completare il percorso di reiscrizione e non perdere le opportunità previste dal Registro. Alla luce delle rassicurazioni ricevute in Aula – conclude Droghei – abbiamo condiviso il rinvio della votazione della mia mozione alla prossima seduta del Consiglio, con l’obiettivo di accompagnare la soluzione in corso e garantire definitivamente continuità e certezze alle realtà associative del Lazio”.