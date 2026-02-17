Il convegno, in programma martedì 24 febbraio alle ore 15.30, rappresenta la presentazione ufficiale nazionale di un progetto che riconosce nello sport uno strumento concreto di educazione emotiva, prevenzione della violenza e del bullismo, inclusione sociale e crescita responsabile, in dialogo diretto con i temi della tutela ambientale e del benessere collettivo.

Roma, 24 febbraio 2026 – Arriva alla Camera dei Deputati, presso Palazzo San Macuto – Sala del Refettorio, il format nazionale “Lo Sport Cura”, ideato da Carmen De Gironimo e promosso da Emotional & More APS, su iniziativa dell’On. Jacopo Morrone, Presidente della Commissione parlamentare Ecomafie e capitano della Nazionale Italiana Parlamentari.

Il convegno, in programma martedì 24 febbraio alle ore 15.30, rappresenta la presentazione ufficiale nazionale di un progetto che riconosce nello sport uno strumento concreto di educazione emotiva, prevenzione della violenza e del bullismo, inclusione sociale e crescita responsabile, in dialogo diretto con i temi della tutela ambientale e del benessere collettivo.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del CONI e di CISAMBIENTE Confindustria.

I relatori istituzionali

Interverranno, accanto all’On. Jacopo Morrone e a Carmen De Gironimo:

Laura Lunetta, Presidente FIDESM;

Vito Roberto Tisci, Presidente FIGC Settore Giovanile e Scolastico;

Donato Notarangelo, Presidente CISAMBIENTE Confindustria;

Angelo Giliberto, Presidente CONI Puglia.

Testimonianze e collaborazioni

Accanto agli interventi istituzionali, tra gli altri, il convegno ospiterà testimonianze autorevoli del mondo sportivo e istituzionale, tra cui i campioni del mondo Simone Perrotta, Alessia Pecchia ed Enrico Berrè, e le Senatrici Giusy Versace e Tilde Minasi.

Nel format è inoltre attiva la collaborazione con Marco Valerio Masi, fondatore del metodo SystemKrav – Security Protection Program, con protocollo d’intesa per la prevenzione della violenza e del bullismo.

Il cuore del format

Protagonisti dell’incontro saranno i giovani atleti, con rappresentanze di FIGC Settore Giovanile e Scolastico, FIGC DCP e FIDESM.

Elemento simbolico del format è il “momento delle fragilità”, in cui ai ragazzi viene chiesto di completare in forma anonima la frase “Mi sento fragile quando…”.

Le campagne sociali

All’interno di “Lo Sport Cura” vivono le campagne “Basta Bullo Io Ballo – Lo Sport cura la violenza oscura” e “Sport & Soul – #IoSonoEmozionAbile”.

“Lo sport non cura solo il corpo: educa l’anima, allena l’empatia e insegna a sentire prima ancora che a vincere.”

Carmen De Gironimo