Playtomic, la rivoluzione digitale del padel: oltre 60 Paesi connessi da un’unica piattaforma

Dic 20, 2025
Michele Farinelli (Playtomic): “Abbattute le barriere all’accesso, oggi si gioca ovunque in pochi click

Il padel è uno degli sport a più rapida crescita al mondo e la sua espansione è sempre più legata alla tecnologia. Al centro di questa trasformazione c’è Playtomic, piattaforma digitale che connette giocatori e club, semplificando prenotazioni, matchmaking e gestione sportiva.

Fondata in Spagna, Playtomic è oggi operativa in oltre 60 Paesi, con mercati chiave in Spagna e Italia e una forte crescita nel Nord Europa, nel Regno Unito, in Medio Oriente e nelle Americhe.

La nostra missione è connettere le persone attraverso lo sport”, spiega Michele Farinelli, International Club Success Lead di Playtomic. “Non siamo solo un’app di prenotazione: creiamo opportunità di gioco, permettendo agli utenti di trovare partite equilibrate e ai club di ottimizzare ricavi e gestione”.

Uno degli elementi chiave della piattaforma è il sistema di livellamento digitale, che assegna ai giocatori un ranking dinamico basato sulle prestazioni. Un algoritmo di matchmaking consente di creare partite omogenee, migliorando l’esperienza sportiva e favorendo la fidelizzazione degli utenti.

Nel suo ruolo, Farinelli si occupa dello sviluppo dei nuovi mercati, dove il padel è ancora emergente. “Lavoriamo a stretto contatto con club e giocatori per costruire le basi di un’industria sostenibile, adattando la tecnologia a contesti culturali diversi”.

Secondo Playtomic, la vera rivoluzione è l’accessibilità: “Oggi è possibile giocare a padel ovunque nel mondo, anche da soli e in poche ore. La tecnologia ha trasformato uno sport locale in una community globale”.

