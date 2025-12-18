Roberto Monaco pubblica il singolo “Le cose accadono”

Un brano intenso che racconta emozioni autentiche e rinascite interiori

È disponibile sulle piattaforme digitali e, dal 5 dicembre 2025, in rotazione radiofonica nazionale “Le cose accadono”, il nuovo singolo dell’artista Roberto Monaco. Il brano nasce dal desiderio di dare voce alle emozioni più sincere, trasformandole in un viaggio musicale ricco di sfumature, dove interpretazione e sentimento si fondono in modo naturale. Prodotto in collaborazione con David Marchetti, “Le cose accadono” mette in risalto la vocalità potente e profonda di Roberto, capace di catturare l’ascoltatore fin dalle prime note. La sua impronta artistica, che affonda le radici nella lirica pop melodica arricchita da influenze contemporanee, dona al brano un carattere immediato e coinvolgente.

Roberto Monaco è un interprete emergente che negli anni ha fatto della musica la sua espressione più autentica. Dalla formazione alle prime esibizioni nei club, fino ai palchi di eventi prestigiosi, il suo percorso si distingue per determinazione, crescita costante e una sensibilità artistica rara.

La sua voce potente, emotiva e ricca di colore, è diventata la sua firma distintiva.

