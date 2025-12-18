VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

News

Pac, Confeuro: “Bene correttivi ma serve piano strutturale. Così il futuro è nero”

DiMarco Montini

Dic 18, 2025

Pac, Confeuro: “Bene correttivi ma serve piano strutturale. Così il futuro è nero”

Confeuro accoglie positivamente il via libera del Parlamento europeo alle nuove regole di semplificazione della Politica agricola comune (Pac). Le misure approvate – dal potenziamento della rete di sicurezza finanziaria per i piccoli imprenditori agricoli allo snellimento della burocrazia, dalla maggiore flessibilità ambientale fino alla tutela del biologico – rappresentano senza dubbio segnali importanti e attesi dal settore. Tuttavia – dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei – è necessario avere più coraggio e andare oltre i semplici correttivi. Serve comprendere fino in fondo la necessità di un rilancio strutturale dell’agricoltura europea e della stessa Pac. In caso contrario, queste incentivazioni rischiano di restare puri palliativi per un comparto in grande difficoltà. Per noi di Confeuro, senza una visione organica e di lungo periodo, le politiche comunitarie non saranno sufficienti a garantire un futuro al settore primario, che il prossimo 18 dicembre è pronto a scendere in piazza e a protestare in massa contro le attuali politiche agricole comuni europee. Ribadiamo con forza – prosegue Tiso – la necessità di una conferenza europea sull’agricoltura che affronti in maniera ampia e concreta i nodi strutturali del comparto, a partire da una Pac progressivamente svuotata di autonomia e di risorse finanziarie. I semplici correttivi non bastano più. A preoccupare ulteriormente il mondo agricolo sono anche le recenti proiezioni della Commissione europea sui mercati agricoli comunitari fino al 2035, che delineano uno scenario di profonda trasformazione ma con una produttività in rallentamento, dovuta anche e soprattutto agli effetti dei cambiamenti climatici. Si tratta di previsioni allarmanti – conclude il presidente di Confeuro – che destano forte preoccupazione e che, allo stato attuale, non garantiscono un futuro solido e sostenibile ai piccoli e medi agricoltori italiani ed europei”.

Marco Montini

More Posts

Di Marco Montini

Articoli correlati

News

Sanità, Tiso(Accademia IC): “Tutela anziani più forte con telemedicina”

Dic 18, 2025 Marco Montini
News

“Compra cibo europeo”, Confeuro: “Da Von der Leyen solo fumo negli occhi”

Dic 16, 2025 Marco Montini
News

Nuovo libro sui DIRE STRAITS . Lo scrittore , documentarista Paolo Cochi racconta la storia della band inglese che ha conquistato il mondo negli anni 80.

Dic 16, 2025 Paolo Cochi

You missed

News

Pac, Confeuro: “Bene correttivi ma serve piano strutturale. Così il futuro è nero”

18 Dicembre 2025 Marco Montini
News

Sanità, Tiso(Accademia IC): “Tutela anziani più forte con telemedicina”

18 Dicembre 2025 Marco Montini
Arte Cinema e Teatro

Colibrì Ensemble: doppio appuntamento natalizio

17 Dicembre 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

INTERVISTA- Stefano Durante racconta la memoria viva dei Boomer

17 Dicembre 2025 Marco Vittoria