FERRARI XMAS DAY

Il Ferrari Club Passione Rossa e la Polizia Penitenziaria insieme per regalare un sorriso ai ragazzi dell’ Associazione Italiana Persone Down in occasione del Natale

La passione per i motori incontra la solidarietà. Il Ferrari Club Passione Rossa, il più noto club italiano dedicato al mito del Cavallino Rampante, torna a Roma con “Ferrari Christmas Day” , un evento speciale realizzato insieme al NIC – il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria, per celebrare legalità e impegno sociale.

L’appuntamento è per domenica 21 dicembre alle ore 10.00, quando una suggestiva parata di Ferrari attraverserà la Capitale scortata dalle pattuglie della Polizia Penitenziaria.

Testimonial dell’iniziativa sarà Claudia Conte, giornalista, attivista sociale e nuovo volto dell’Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile.

“Incontri come questo – afferma Claudia Conte – dimostrano quanto la solidarietà possa diventare concreta quando istituzioni, associazioni e cittadini uniscono le forze. Vedere negli occhi dei ragazzi l’emozione e la meraviglia è il più grande regalo di Natale. Ricordare il sacrificio delle vittime della mafia significa tenere viva la memoria e costruire un futuro più giusto e consapevole.”

Il cuore della giornata sarà alla Scuola Allievi della Polizia Penitenziaria “Giovanni Falcone”, in Via di Brava. Qui i soci del Club Passione Rossa regaleranno ai ragazzi dell’ Associazione Italiana Persone Down un momento che difficilmente dimenticheranno: salire a bordo delle rosse di Maranello e vivere l’emozione di un giro speciale tra rombi di motore e sorrisi sinceri. La mattinata sarà arricchita da spettacolari dimostrazioni operative delle unità cinofile e del servizio droni del Corpo. Un’occasione, questa, anche per rendere omaggio al giudice Giovanni Falcone e alla sua scorta, ricordati dalla presenza dell’autovettura del magistrato – oggetto dell’attentato di Capaci – custodita nella teca presso la piazza d’armi della Scuola.

Accanto al personale del NIC della Polizia Penitenziaria, protagonisti saranno anche i ragazzi dell’Associazione Italiana Persone Down, che vivranno una giornata unica, all’insegna del Made in Italy, del divertimento e dell’inclusione a pochi giorni dal Natale. Insieme a loro, a bordo delle Ferrari, ci sara’ Fabio Barone, pilota, già detentore di sei Guinness World Record e presidente di Passione Rossa, che afferma: “Guidare una Ferrari non è solo passione: è un modo per donare gioia. Essere al fianco della Polizia Penitenziaria, onorare il coraggio dei suoi agenti e portare un sorriso a questi ragazzi racchiude l’essenza più autentica della nostra missione sociale.”

L’evento sottolinea il valore della collaborazione tra il mondo associativo e le forze di Polizia, trasformando una passione tutta italiana in un messaggio di solidarietà, impegno e speranza.