Deborah Cadenasso pubblica il singolo “In Viaggio”

Un brano intimo che racconta il cambiamento e la forza dei legami autentici

Dal 12 dicembre 2025, è disponibile in rotazione radiofonica nazionale il singolo “In Viaggio” della cantautrice genovese Deborah Cadenasso, artista dalla sensibilità profonda e dalla vocalità elegante, capace di unire tecnica, emozione e autenticità. Il brano nasce da una riflessione personale sul continuo mutare della vita: strade che cambiano, persone che si sfiorano senza riuscire a parlarsi, attimi che scivolano via mentre si rincorre una felicità mai definita. “In Viaggio” è un racconto sincero e delicato, che diventa metafora dell’esistenza e della capacità di lasciarsi trasportare dal cammino, anche quando la destinazione non è chiara. Al centro della narrazione emerge la presenza di una persona stabile e costante, un punto fermo che resta anche quando tutto sembra vacillare. È quella luce che dà senso al viaggio, la presenza che non chiede nulla e che, semplicemente esistendo, rende il mondo un posto che vale la pena attraversare.

Il singolo si presenta come un inno alla capacità di accogliere ciò che arriva, ai risvegli, alle ripartenze e alla forza del guardare avanti “con gli occhi verso il sole”.

Deborah Cadenasso, cantante e autrice genovese, coltiva il canto fin da bambina, trasformando un talento naturale in una solida professionalità grazie a un percorso costante di studio con maestri qualificati e alla formazione avanzata presso realtà di alto livello come il C.E.T. del Maestro Mogol e il perfezionamento tecnico con un Soprano di fama internazionale. Nel corso degli anni ha realizzato otto brani inediti, ai quali si è aggiunto un nuovo progetto discografico nato dalla collaborazione con il produttore David Marchetti (Ghiro Records). Questo incontro ha portato Deborah a un livello artistico superiore, contribuendo in modo significativo alla sua crescita come interprete e cantautrice. Il primo brano prodotto in questa nuova fase è stato selezionato per film e serie TV (Netflix, Rai e produzioni USA), ottenendo riscontri molto positivi dagli addetti ai lavori.

Deborah è oggi impegnata nella realizzazione di nuovi brani originali all’interno di un progetto strutturato, che mira a valorizzarne l’identità artistica senza forzature mediatiche, privilegiando una crescita solida e autentica.

