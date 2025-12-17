Colibrì Ensemble: doppio appuntamento natalizio al Circus di Pescara

Venerdì 19, il balletto Lo Schiaccianoci – Sabato 20, il concerto-spettacolo Old Fashioned Christmas

Pescara – Si inizia venerdì 19 dicembre con il balletto Lo Schiaccianoci e si prosegue sabato 20, con Old Fashioned Christmas. Doppio appuntamento natalizio quindi per il Colibrì Ensemble al teatro Circus di Pescara (ore 19). Due eventi uniti dalla tematica natalizia, ma naturalmente diversi nello stile e nel format, in grado di abbracciare i gusti di un pubblico vasto e dai molteplici interessi.

In due giorni la stessa orchestra, composta da oltre 50 elementi, porterà sul palcoscenico diversi generi musicali e performance artistiche.

Il 19 il balletto Lo Schiaccianoci con l’orchestra dal vivo e il Corpo di ballo Rassjanka daranno spazio alla danza classica e alla meravigliosa musica di Ciaikovsky, il 20 si viaggerà indietro nel tempo nell’America degli anni 50-60 con le musiche iconiche e divertenti di Anderson, con i classici di Natale, con lo swing, con attori e ospiti speciali, comici, ballerini, tip tap, cantanti sciantose e crooner.

Sarà un concerto a tutti gli effetti ma nelle vesti dello spettacolo-varietà di una volta.

Le dichiarazioni del direttore artistico Andrea Gallo

“La prossima sarà una settimana intensa di emozioni – dichiara il direttore artistico Andrea Gallo – per la prima volta proveremo a realizzare una doppia produzione di grande respiro con un balletto, un’orchestra con grande organico e artisti di ogni tipo per un vero e proprio concerto-spettacolo. Un’impresa e una sfida non da poco, ma che siamo sicuri farà vivere due serate indimenticabili al nostro pubblico”.

Lo Schiaccianoci tornerà in scena dopo il successo dello scorso anno con la caratteristica particolare di avere l’orchestra dal vivo nell’ampissimo organico organico previsto dalla partitura di Ciaikovsky.

Old Fashioned Christmas unisce il format del concerto al fascino del varietà di una volta con la grande musica americana del Novecento e i testi di Andrea Gallo. Oltre alle raffinate composizioni di Leroy Anderson, le emozioni dei film di Natale come “Mamma ho perso l’aereo”, le canzoni indimenticabili rese celebri da Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Dean Martin. Non mancheranno i classici della tradizione natalizia, per scaldare i cuori e risvegliare i ricordi più belli. Sul palco gli attori Mario Massari e Riccardo Pellegrini, ma a loro si aggiungeranno altri artisti, comici, ballerini di swing, tip-tap tante sorprese, in un vero e proprio varietà, come quelli che si guardavano in bianco e nero, tutti stretti intorno al televisore.

Biglietti e info

I biglietti sono acquistabili online sul sito Diyticket.it oppure presso i punti vendita in città o presso la sede dell’orchestra al Santangelo Outlet Village.

Per info: 328.3638738.

colibriensemble.it – diyticket.it

Punti vendita:

– Cartolibreria Bovio – Viale Bovio, 126 Tel. 085 4225735

– Centro Abaton – Via Caravaggio, 127 Tel. 085 382125

– Santangelo Outlet Village (sede) Tel. 328 3638738

