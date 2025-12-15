Velletri, Patrizia Audino protagonista “All’Uliveto” con “Ti racconto Trilussa”

Venerdì 28 novembre 2025 il Ristorante L’Uliveto di Velletri ha ospitato uno spettacolo unico, “Ti racconto Trilussa”, scritto, diretto e interpretato dalla professoressa Patrizia Audino, autentica protagonista della serata. Studiosa appassionata del poeta romano da oltre dieci anni, Audino ha approfondito la vita e le opere di Trilussa, riuscendo a trasformare questa conoscenza in uno spettacolo che affascina e coinvolge il pubblico.

Quattro anni fa ha dato vita a questo progetto teatrale, portandolo in scena più volte in teatri e ristoranti a Trastevere, Balduina, Artena, Velletri e persino a Bologna. La sua esperienza e il suo studio approfondito hanno permesso di creare una performance capace di trasportare gli spettatori nella Roma dei primi del Novecento, tra poesie, racconti, musica e tradizione gastronomica.

Durante la serata, Patrizia Audino ha sapientemente alternato la narrazione arguta e ironica di Trilussa con una coinvolgente colonna sonora dal vivo, eseguita da Letizia Strillozzi alla voce e Fabio Ludovisi al pianoforte. A impreziosire lo spettacolo, la lettrice Betty Bianchini e l’ospite speciale Aldo Neri, poeta e medico, che ha recitato tre sue composizioni ispirate alla cucina romana – “Elogio all’ovo”, “Er supplì” e “L’abbacchio” – concludendo con “Er presepio”, delicato augurio poetico per le festività.

Il pubblico ha potuto riscoprire i celebri sonetti e le favole di Trilussa, come “L’onestà de mi’ nonna”, “La cecala d’oggi” e “La vanagloria”, accompagnati da brani iconici della canzone romanesca. A completare l’esperienza, un menù ispirato alla cucina romana ha reso la serata un percorso sensoriale e culturale, confermando quanto il talento, la passione e lo studio di Patrizia Audino sappiano far rivivere la magia della poesia e del teatro popolare.