Velletri, Patrizia Audino protagonista “All’Uliveto” con “Ti racconto Trilussa”

Marco Montini

Dic 15, 2025

Velletri, Patrizia Audino protagonista “All’Uliveto” con “Ti racconto Trilussa”

Venerdì 28 novembre 2025 il Ristorante L’Uliveto di Velletri ha ospitato uno spettacolo unico, “Ti racconto Trilussa”, scritto, diretto e interpretato dalla professoressa Patrizia Audino, autentica protagonista della serata. Studiosa appassionata del poeta romano da oltre dieci anni, Audino ha approfondito la vita e le opere di Trilussa, riuscendo a trasformare questa conoscenza in uno spettacolo che affascina e coinvolge il pubblico.
Quattro anni fa ha dato vita a questo progetto teatrale, portandolo in scena più volte in teatri e ristoranti a Trastevere, Balduina, Artena, Velletri e persino a Bologna. La sua esperienza e il suo studio approfondito hanno permesso di creare una performance capace di trasportare gli spettatori nella Roma dei primi del Novecento, tra poesie, racconti, musica e tradizione gastronomica.
Durante la serata, Patrizia Audino ha sapientemente alternato la narrazione arguta e ironica di Trilussa con una coinvolgente colonna sonora dal vivo, eseguita da Letizia Strillozzi alla voce e Fabio Ludovisi al pianoforte. A impreziosire lo spettacolo, la lettrice Betty Bianchini e l’ospite speciale Aldo Neri, poeta e medico, che ha recitato tre sue composizioni ispirate alla cucina romana – “Elogio all’ovo”, “Er supplì” e “L’abbacchio” – concludendo con “Er presepio”, delicato augurio poetico per le festività.
Il pubblico ha potuto riscoprire i celebri sonetti e le favole di Trilussa, come “L’onestà de mi’ nonna”, “La cecala d’oggi” e “La vanagloria”, accompagnati da brani iconici della canzone romanesca. A completare l’esperienza, un menù ispirato alla cucina romana ha reso la serata un percorso sensoriale e culturale, confermando quanto il talento, la passione e lo studio di Patrizia Audino sappiano far rivivere la magia della poesia e del teatro popolare.

