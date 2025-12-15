Turismo, Tiso(Accademia IC): “Destagionalizzazione obiettivo possibile”

“Negli ultimi anni il turismo sta vivendo una trasformazione significativa è importante. Le crisi globali, i cambiamenti climatici, la ricerca di esperienze più autentiche e sostenibili stanno spingendo infatti molti territori a puntare su un nuovo obiettivo strategico: la destagionalizzazione. Non si tratta soltanto di “allungare la stagione”, ma di ripensare completamente il modello turistico. La destagionalizzazione è l’insieme delle strategie che un territorio mette in atto per attrarre visitatori non solo nei mesi estivi, ma durante tutto l’anno. È un approccio che punta a distribuire i flussi turistici nei mesi meno affollati, sostenere l’economia locale anche in inverno e in autunno, valorizzare cultura, natura e tradizioni oltre il mare e le spiagge. Tutto questo, dunque, può rappresentare una grande opportunità per riscoprire l’Italia meno conosciuta. E non è un caso che molti territori – borghi appenninici, aree interne, montagne “minori”, colline e zone rurali – starebbero trovando proprio nella destagionalizzazione una nuova rinascita. Con la domanda turistica che si starebbe ampliando verso luoghi più tranquilli, natura vera e non affollata, prodotti tipici, ospitalità familiare, tradizioni culturali e religiose. Un trend con ricadute rilevanti: dare nuova vita a comunità e territori che rischiano di spopolarsi, creando lavoro e preservando identità e paesaggi. In conclusione, la destagionalizzazione non è una moda, ma una trasformazione profonda del turismo moderno. Per i territori è una straordinaria occasione per crescere in modo più equilibrato. Per i visitatori, è l’opportunità di scoprire un’Italia più autentica, meno affollata e più sostenibile. Il futuro del turismo non sarà fatto di un’unica stagione, ma di dodici mesi di esperienze diverse. Le istituzioni devono lavorare in questa direzione”.

Così, in una nota stampa, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca.