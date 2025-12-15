VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Musica e Letteratura

Sara Galea pubblica “Sharia – Il viaggio verso la vita” – Un percorso iniziatico tra ombra e rinascita | RECENSIONE

DiMarco Vittoria

Dic 15, 2025 #editoria, #intervista, #news

“Sharia – Il viaggio verso la vita” è un romanzo che si muove tra i territori dell’inconscio e quelli dello spirito, tracciando una mappa emotiva che ricorda un rito di iniziazione. Sara Galea costruisce una storia che parla alla parte più nascosta di noi, quella che spesso tace sotto il rumore della quotidianità. La protagonista, Sharia, parte da una condizione di profonda disconnessione interiore, prigioniera di schemi mentali e ferite che sembrano immobilizzarla. Ma la sua non è una fuga: è un ritorno. Un ritorno a sé. Il viaggio che compie è simbolico, stratificato, e mette in dialogo sogni, visioni e memorie ancestrali. Il duo dei fratelli gemelli, poli opposti e complementari,  diventa bussola, guida, specchio delle tensioni che attraversano ogni essere umano. Galea scrive con una lucidità che sorprende: la sua prosa, pur poetica, mantiene un rigore narrativo che dà solidità a un percorso spirituale profondo e complesso. Il romanzo è una chiamata al risveglio, un invito a riconoscere le parti negate e ad attraversare l’ombra per ritrovare la luce.

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookGoogle Plus

Di Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

Articoli correlati

Musica e Letteratura

INTERVISTA- “In viaggio” con Deborah Cadenasso: musica e significato in cammino

Dic 15, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Nikimena pubblica “I tre re” –  Un canto simbolico sull’identità e sul coraggio interiore | RECENSIONE

Dic 13, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

INTERVISTA- “Caracas – Cuneo One Way”, quando restare fa più male che partire

Dic 13, 2025 Marco Vittoria

You missed

News

Ncc Italia: ok all’iter di riforma dei mezzi non di linea, dannose le minacce sullo sciopero dei taxi

15 Dicembre 2025 Marco Montini
Musica e Letteratura

INTERVISTA- “In viaggio” con Deborah Cadenasso: musica e significato in cammino

15 Dicembre 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Sara Galea pubblica “Sharia – Il viaggio verso la vita” – Un percorso iniziatico tra ombra e rinascita | RECENSIONE

15 Dicembre 2025 Marco Vittoria
Cronaca

Caso Pozzi, appello del consulente della famiglia al ministro Nordio: “Ci incontri. Giustizia per Gimmy”

14 Dicembre 2025 Martina Paparusso