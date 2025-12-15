Quinta Edizione OFFI “Ostia Film Festival italiano”

17 e 18 Dicembre 2025 Parco Letterario Pier Paolo Pasolini eTeatro Del Lido di Ostia

Cinema, musica, cultura, sociale, ed omaggi ai grandi del cinema

Al via la Quinta Edizione di OFFI, Ostia Film Festival Italiano, una rassegna che omaggia diverse forme d’arte del nuovo cinema italiano e di genere con tematiche diverse, un omaggio anche ai grandi del cinema.La Direzione artistica è affidata a Francesca Piggianelli, Presidentedell’associazione culturale Romarteventi, OFFI è patrocinato dallaRegione Lazio, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle Iniziative Riconducibili alla Giornata della Memoria, Panalight.

Un programma speciale che prevede la proiezione e clip di film, cortometraggi, videoclip, donne nell’arte, anteprime, con la presenza di autorevoli artisti, registi, produttori, ospiti illustri, talenti del territorio,incontri con il sociale e sport, presentazione di libri e la consegna di premi speciali delle varie categorie.

In programma Omaggi a figure emblematiche come Pier Paolo Pasoliniche quest’anno celebra il 50° anniversario della morte e sarà ricordato il 17 dicembre alle ore 18:30 presso il Parco Letterario Pier Paolo Pasolini, (Centro Visite Oasi Lipu di Ostia – Largo del Porto di Roma – parcheggio con accesso da Via dell’idroscalo) Testimonial d’eccezione Elena Bonelli con la presenza di illustri registi, scrittori, tra cui Michel Emi Maritato, Giovanni Lucifera, Giacomo Carioti, Enzo De Camillis, testimonianze, letture e proprio ad Ostia Pasolini è stato a lungo legato ed ha dedicato parte della sua filmografia.

Il 18 dicembre alle ore 19:30 presso il Teatro Del Lido di Ostia(Via delle Sirene,22) Il Festival avrà un programma ricco, sorprendente e costituirà l’occasione di un omaggio al regista e sceneggiatore Claudio Caligari a 10 anni della sua scomparsa; è un orgoglio rendere merito ad uno dei registi più autentici e controcorrente del cinema italiano, in ricordo della sua carriera verrà presentato il trailer del documentario a lui dedicato, con la presenza di Simone Isola “Se c’è un Aldilà sono fottuto-vita e cinema di Claudio Caligari” regia di Simone Isola e Fausto Trombetta. Inoltre un omaggio speciale anche al bravo ed indimenticabile Lando Buzzanca, scomparso proprio il 18 dicembre e lo ricorderemo insieme al figlio Massimiliano Buzzanca ed a seguire presenterà il cortometraggio T.O.F. – Two Old Friends. Un altro appuntamento molto atteso è la presentazione del docufilm “Sapere è Potere” Leonardo Leone, regia di Alessio Di Cosimo, prodotto da Manuel Ernesti con la presenza del protagonista e del produttore. Inoltre come anteprima verrà presentato il trailer del documentario PONTIFEX (Un ponte tra la Misericordia e la speranza) regia di Daniele Ciprì

Per il giornalismo e tv incontro con il giornalista e conduttore Carlo Senes che ci racconterà aneddoti e curiosità del talk show di successo “Punto e Virgola” in onda su Canale 10

Al termine incontro tra cinema e musica con il videoclip “CHE MERAVIGLIA” di Davide De Marinis, regia di Sasha Alessandra Carlesi &Simone Barletta, realizzato nel litorale romano e di Fiumicino.