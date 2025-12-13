VENTONUOVO

Nikimena pubblica “I tre re” –  Un canto simbolico sull’identità e sul coraggio interiore | RECENSIONE

I tre re” di Nikimena è un romanzo che scolpisce un mondo fantastico con parole che sembrano provenire da un luogo antico e profondo, dove emozione e destino si intrecciano. L’autrice costruisce una narrazione che procede come un canto rituale, in cui ogni personaggio rappresenta un archetipo, un movimento dell’anima, un richiamo alla nostra parte più autentica. I tre re, giovani e vulnerabili, cercano il proprio posto in un universo che li vuole forti ma li mette costantemente alla prova. Le tre regine che li accompagnano incarnano invece il potere invisibile della sensibilità, dell’intuizione e dell’amore consapevole. Non sono figure ornamentali, ma specchi che rivelano, sostengono e trasformano. Le cascate, ricorrenti nel romanzo, assumono un ruolo quasi iniziatico: simbolo di un’energia che scuote, purifica e spinge avanti, ricordandoci che niente resta immobile. Sono la voce del destino, la melodia nascosta a cui i protagonisti imparano ad affidarsi. La scrittura di Nikimena è intensa, fluida, percorsa da una musicalità interiore che tradisce l’origine emotiva del testo. Ogni capitolo vibra come una nota di una sinfonia personale, nata dall’ascolto profondo di sé e resa sulla pagina con sincerità e coraggio. “I tre re” è un invito a guardarsi dentro, ad accogliere le proprie fragilità come porte verso la libertà.

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

