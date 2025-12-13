VENTONUOVO

Politica

Maritato (FI): Con Berardi va via non solo un amico ma un pezzo della buona politica

DiMartina Paparusso

Dic 13, 2025

“Con profondo dolore e sincera commozione apprendo la notizia della scomparsa di Amato Berardi, già parlamentare di Forza Italia e uomo delle istituzioni che ha sempre onorato il proprio impegno politico con serietà, equilibrio e dedizione al bene comune.

Amato Berardi ha rappresentato un esempio di lealtà, passione civile e rispetto delle regole democratiche, incarnando quei valori liberali e garantisti che sono il fondamento della nostra comunità politica. La sua scomparsa lascia un vuoto umano e politico che sarà difficile colmare.

A titolo personale e come esponente di Forza Italia, desidero esprimere il mio più sentito cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia, ai suoi affetti più cari e a tutti coloro che ne hanno condiviso il percorso umano e istituzionale.

Il suo ricordo continuerà a vivere nel segno dell’impegno, della correttezza e del servizio allo Stato”. Cosi in una nota l’esponente di Forza Italia Michel Emi Maritato.

Martina Paparusso

Di Martina Paparusso

