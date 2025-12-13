VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Politica

Cordoglio per la scomparsa di Amato Berardi, uomo delle istituzioni

DiMartina Paparusso

Dic 13, 2025

di Michel Emi Maritato
Con profondo dolore e sincera commozione apprendo la notizia della scomparsa di Amato Berardi, già parlamentare di Forza Italia e uomo delle istituzioni che ha sempre onorato il proprio impegno politico con serietà, equilibrio e dedizione al bene comune.

Amato Berardi ha rappresentato un esempio di lealtà, passione civile e rispetto delle regole democratiche, incarnando quei valori liberali e garantisti che sono il fondamento della nostra comunità politica. La sua scomparsa lascia un vuoto umano e politico che sarà difficile colmare.

A titolo personale e come esponente di Forza Italia, desidero esprimere il mio più sentito cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia, ai suoi affetti più cari e a tutti coloro che ne hanno condiviso il percorso umano e istituzionale.

Il suo ricordo continuerà a vivere nel segno dell’impegno, della correttezza e del servizio allo Stato.

Martina Paparusso

More Posts

Di Martina Paparusso

Articoli correlati

Politica

MARITATO – MUSSOLINI – GROSSI – GAROFALO (FI): DOPO MESI DI BUIO E ABBANDONO, GRAZIE AL NOSTRO INTERVENTO PARTE IL CANTIERE ACEA IN VIA DEGLI ANGELI

Nov 14, 2025 Martina Paparusso
Politica

Michel Emi Maritato, Presidente di Assotutela:“Solidarietà e vicinanza all’avvocato Michele Riggi, vittima di un vile gesto sui social”

Nov 5, 2025 Martina Paparusso
Politica

Regionali Campania, Bandecchi: Fico, Conte, Schlein, nessun imbarazzo dopo le dichiarazioni di De Luca?

Set 3, 2025 Martina Paparusso

You missed

Politica

Cordoglio per la scomparsa di Amato Berardi, uomo delle istituzioni

13 Dicembre 2025 Martina Paparusso
Musica e Letteratura

Gianni Rotella e il manifesto interiore di “Devi dimostrare”

12 Dicembre 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

SanVincenzo celebra Sinner: un pop ironico, autentico e coinvolgente | RECENSIONE

12 Dicembre 2025 Marco Vittoria
News

Carceri, Droghei (Pd): a Rebibbia una detenuta muore di overdose. Emergenza non più rinviabile

12 Dicembre 2025 Marco Montini