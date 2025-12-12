VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

News

MARINO, PACE (PD): “A NATALE SCEGLIAMO I NEGOZI SOTTO CASA”

DiMarco Montini

Dic 12, 2025

MARINO, PACE (PD): “A NATALE SCEGLIAMO I NEGOZI SOTTO CASA”

“Anche quest’anno ci prepariamo ad affrontare un inverno complesso e delicato, in cui a famiglie e attività produttive vengono richiesti nuovi sacrifici e un ulteriore sforzo per far fronte alla difficile fase economico-finanziaria. Con l’arrivo delle festività natalizie, ormai imminenti, invitiamo quindi tutti a sostenere l’economia di Marino, in particolare le piccole realtà commerciali e i negozi di prossimità, acquistando proprio lì i doni e le attenzioni per i nostri cari e per amici e conoscenti. Non è indispensabile rivolgersi in primo luogo ai grandi centri commerciali o alle piattaforme di e-commerce: spesso basta un gesto semplice, fare due passi sotto casa e scegliere una delle tante attività presenti sul nostro territorio, distribuite tra il centro storico e le ex circoscrizioni. Manteniamo vive le vetrine di Marino, che non solo rendono più accoglienti le nostre strade, ma contribuiscono alla socialità, alla sicurezza e al benessere della comunità. Al tempo stesso auspichiamo, in maniera più ampia, che l’amministrazione comunale di Marino si impegni con maggiore determinazione contro il progressivo svuotamento commerciale del centro storico e delle ex circoscrizioni, rilanciando l’economia locale attraverso interventi tempestivi e concreti”.

Così dichiara, in una nota, la segretaria del Pd di Marino – Circolo Bruno Astorre, Daniela Pace.

Marco Montini

More Posts

Di Marco Montini

Articoli correlati

News

Carceri, Droghei (Pd): a Rebibbia una detenuta muore di overdose. Emergenza non più rinviabile

Dic 12, 2025 Marco Montini
News

“Marco Zanetti e Itten AZ Company: L’Arte della Pelle Incontra l’Innovazione Green”

Dic 12, 2025 Lorena Fantauzzi
News

Unesco, Confeuro: “Riconoscimento cucina italiana è vittoria della nostra agricoltura”

Dic 11, 2025 Marco Montini

You missed

Musica e Letteratura

Gianni Rotella e il manifesto interiore di “Devi dimostrare”

12 Dicembre 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

SanVincenzo celebra Sinner: un pop ironico, autentico e coinvolgente | RECENSIONE

12 Dicembre 2025 Marco Vittoria
News

Carceri, Droghei (Pd): a Rebibbia una detenuta muore di overdose. Emergenza non più rinviabile

12 Dicembre 2025 Marco Montini
News

“Marco Zanetti e Itten AZ Company: L’Arte della Pelle Incontra l’Innovazione Green”

12 Dicembre 2025 Lorena Fantauzzi