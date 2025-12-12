“Marco Zanetti e Itten AZ Company: L’Arte della Pelle Incontra l’Innovazione Green”

Un mastro pellaio che diventa visionario dell’innovazione sostenibile.

Così si potrebbe riassumere il percorso di Marco Zanetti, erede di una tradizione artigiana che affonda le sue radici in generazioni di maestri della lavorazione della pelle. Ma Zanetti non si è limitato a custodire questo patrimonio: lo ha trasformato in un motore creativo che oggi prende forma nel progetto Itten AZ Company, un marchio che fonde magistralmente Made in Italy, tech-green e visione internazionale.

Il coraggio di innovare: la pelle incontra la sostenibilità

Itten AZ Company non è soltanto un nuovo brand di pelletteria: è un manifesto di rinascita e responsabilità. Attraverso un attento lavoro di ricerca e sviluppo, Zanetti ha scelto di orientare la produzione verso un modello a basso impatto ecologico, puntando su materiali riciclati e tecniche capaci di ridurre drasticamente gli scarti.

Nascono così borse e accessori che uniscono estetica, etica e qualità artigianale, dimostrando come il lusso contemporaneo possa — e debba — essere consapevole. Ogni pezzo racconta una storia, perché realizzato attraverso materiali rigenerati che trasformano l’oggetto in un simbolo di design sostenibile.

Il grande salto: Dubai apre le porte alla visione di Zanetti

Ora lo sguardo di Itten AZ Company si posa su uno dei palcoscenici più ambiti al mondo: Dubai.

Nel punto vendita del marchio, cuore pulsante del luxury internazionale, è atteso un evento che non sarà una semplice esposizione commerciale, ma una dichiarazione di identità.

Zanetti presenterà le sue ultime creazioni con particolare attenzione alle linee eco-friendly, pronte a conquistare un pubblico che esige eccellenza, artigianalità e responsabilità. In una città dove Oriente e Occidente si incontrano, il progetto di Itten AZ Company trova il trampolino ideale per espandere la propria missione globale.

Tradizione, innovazione e visione globale: la nuova rotta del lusso italiano

L’appuntamento a Dubai segna l’inizio di un nuovo capitolo per Marco Zanetti e per la sua azienda: la dimostrazione che la conoscenza di un mestiere antico può convertire la tradizione in un’impresa moderna, etica e proiettata verso il futuro.

Con Itten AZ Company, il Made in Italy si presenta al mondo non solo come sinonimo di bellezza, ma come modello virtuoso per il Pianeta.