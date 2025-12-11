VENTONUOVO

UNESCO, FOLGORI (FEOLI): RICONOSCIMENTO A CUCINA ITALIANA OPPORTUNITÀ STRAORDINARIA

DiMarco Montini

Dic 11, 2025

COMUNICATO STAMPA

“Il riconoscimento della cucina italiana patrimonio UNESCO è una straordinaria notizia. Un riconoscimento all’eccellenza del nostro Paese, ma soprattutto a migliaia di chef, cuochi, ristoratori, produttori di materie prima che da generazioni tramandano una cultura che appartiene a tutti noi, quella del mangiar sano e bene. La cucina fa parte della tradizione del nostro Paese e delle famiglie italiane e sostiene un’economia che dà lavoro a migliaia di italiani e produce ricchezza. Il riconoscimento UNESCO rappresenterà un ulteriore volano per il sistema Paese in termini di export e turismo. La logistica e le sue imprese sono pronte a fare la propria parte”.
Lo dichiara Enrico Folgori, presidente di Feoli (Federazione Europea Operatori della Logostica Integrata).

Roma, 11 Dicembre 2025

Marco Montini

