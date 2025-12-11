VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

News

Diritti Umani, Tiso(Accademia IC): “Faro imprenscindibile ma sfida quotidiana”

DiMarco Montini

Dic 11, 2025

Diritti Umani, Tiso(Accademia IC): “Faro imprenscindibile ma sfida quotidiana”

“La Giornata Mondiale dei Diritti Umani, che si celebra il 10 dicembre, rappresenta un appuntamento di grande valore simbolico e sociale. Questo giorno ricorda l’anniversario della proclamazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a Parigi nel 1948: un documento storico che sancì l’esistenza di diritti fondamentali, inalienabili e universali, appartenenti a ogni persona senza alcuna distinzione di razza, sesso, religione, opinione o origine sociale. Oggi, a tanti anni da quel momento, il principio di universalità dei diritti rimane un faro imprescindibile, ma anche una sfida quotidiana. Le disuguaglianze sociali, la povertà crescente, le discriminazioni verso i soggetti più fragili e le nuove forme di marginalità dimostrano che c’è ancora molto da fare affinché quei valori non restino solo parole su un documento, ma si traducano in politiche concrete. Accademia Iniziativa Comune si impegna nella tutela dei diritti delle persone, con un’attenzione particolare ad anziani, donne e bambini. È fondamentale continuare a spronare le istituzioni affinché adottino misure incisive contro la povertà sociale, garantiscano la parità dei diritti e costruiscano strumenti reali di protezione e inclusione. Tuttavia, è necessario fare di più. È indispensabile rafforzare reti di sostegno, investire in prevenzione, educazione e welfare di comunità, e riconoscere con coraggio che la tutela dei diritti umani non può essere un impegno celebrativo, ma un’azione costante, quotidiana e condivisa. In questa giornata, dunque, rinnoviamo il nostro monito: i diritti umani non devono essere difesi solo a parole, ma attraverso scelte politiche, culturali e sociali che mettano davvero al centro la dignità della persona”.

Così, in una nota stampa, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca.

Marco Montini

More Posts

Di Marco Montini

Articoli correlati

News

Diritti Umani, Confeuro: “Dove c’è buona agricoltura, ci sono tutele ed equità”

Dic 11, 2025 Marco Montini
News

UNESCO, FOLGORI (FEOLI): RICONOSCIMENTO A CUCINA ITALIANA OPPORTUNITÀ STRAORDINARIA

Dic 11, 2025 Marco Montini
News

Un nuovo spazio per i giovani: inaugurato il Centro Tecnico AICS a Honey Soccer City

Dic 10, 2025 Marco Montini

You missed

Musica e Letteratura

In “Spirit”, Giovanni Mattaliano intreccia suono, silenzio e trascendenza

11 Dicembre 2025 Marco Vittoria
News

Diritti Umani, Confeuro: “Dove c’è buona agricoltura, ci sono tutele ed equità”

11 Dicembre 2025 Marco Montini
Cinema e Teatro Musica e Letteratura

A Castel Sant’Elia Concerto di Mario Alberti “Indiani di Riserva”

11 Dicembre 2025 Martina Paparusso
News

UNESCO, FOLGORI (FEOLI): RICONOSCIMENTO A CUCINA ITALIANA OPPORTUNITÀ STRAORDINARIA

11 Dicembre 2025 Marco Montini