Un nuovo spazio per i giovani: inaugurato il Centro Tecnico AICS a Honey Soccer City

È stato inaugurato oggi, 10 dicembre, il nuovo Centro Tecnico AICS presso Honey Soccer City in via Macchia Saponara 151 a Roma, uno spazio dedicato ai giovani del territorio, pensato per offrire un percorso sportivo sicuro, multidisciplinare e formativo. L’obiettivo è chiaro: riportare lo sport al centro della crescita personale, sociale ed educativa dei ragazzi, non solo come competizione ma come strumento di sviluppo.

Alla presentazione è intervenuto il presidente regionale AICS Morsa, che ha sottolineato come il centro rappresenti la naturale prosecuzione del lavoro che l’associazione porta avanti da anni: «AICS è sul territorio, tra le persone e nelle comunità. Qui vogliamo ricostruire luoghi in cui i giovani possano stare insieme, praticare sport e imparare valori fondamentali come rispetto, impegno e convivenza».

Nel corso dell’inaugurazione ha preso la parola anche Giovanni Morsa, che guiderà la scuola calcio ASD Honey Soccer MG all’interno del nuovo polo, affiancato dal direttore generale Sabino Esposito e dal direttore tecnico Dario Teofani. Il giovane dirigente ha evidenziato la volontà di costruire un ambiente solido, motivante e protetto, dove il calcio e lo sport possano diventare un percorso di crescita, responsabilità e relazione.

Il nuovo polo offrirà percorsi di formazione sia tecnica che organizzativa, guidati da istruttori qualificati e da una rete associativa strutturata. Alcune discipline sono già attive, altre saranno avviate a breve, grazie alla programmazione multidisciplinare e al sostegno del comitato regionale e della direzione nazionale AICS.

Ha portato il suo saluto anche il presidente nazionale Bruno Molea:

«Ai giovani va dato spazio, ma senza lasciarli soli – è stato ricordato nel corso dell’inaugurazione –. Lo sport insegna anche attraverso l’errore, la sfida e la competizione sana. È una palestra che forma cittadini consapevoli, non solo atleti».

Il Centro Tecnico AICS diventerà un punto di riferimento per il calcio giovanile e per l’inclusione sociale, con una struttura dotata di 2 campi di calcio a 5, 2 di calcio a 9, 3 campi da padel e una palestra per volley e basket. Attraverso il progetto “Honey Sport City: Il Villaggio che Include”, il centro promuoverà lo sport integrato, offrendo attività anche ai ragazzi con disabilità, garantendo un contesto accogliente, stimolante e realmente accessibile.

Le attività di animazione, curate dagli operatori Animasit, renderanno il centro un luogo vivo e partecipato, mentre gli spazi dedicati al terzo tempo, con l’accoglienza dell’Hosteria Honey, offriranno momenti di convivialità e socialità per famiglie e atleti.

L’iniziativa mira a diventare una best practice nazionale, replicabile anche in altre aree del Paese, con l’obiettivo di creare una rete di centri tecnici AICS che garantiscano sport accessibile, inclusivo e radicato nel tessuto sociale.

Un progetto che conferma la missione di AICS: promuovere lo sport come strumento di comunità, crescita e futuro.

Non solo performance, ma educazione.

Non solo campo, ma vita quotidiana.