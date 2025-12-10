INTERVISTA- Il coraggio vulnerabile di Syelune Vorne

Dietro “Ni me apago” c’è una storia intima e intensa, fatta di cadute, rinascite e scelte solitarie. Syelune Vorne condivide emozioni viscerali, intrecciando immagini oniriche e vita vissuta, tra voce nuda e arrangiamenti potenti. Un’intervista che rivela la forza creativa nascosta nella fragilità umana.

Bentrovata, Syelune. La fusione di pop emotivo, ballad contemporanea e richiami latini crea un’identità sonora originale. Quanto hai sperimentato per trovare questo equilibrio?

Ho sperimentato molto, ma sempre seguendo l’emozione. Insieme al mio produttore abbiamo cercato un equilibrio naturale,il pop emotivo come struttura, la ballad come respiro e i richiami latini come radici. L’identità è nata quando ogni elemento ha iniziato a parlare la stessa verità.

Il simbolo della fiamma che continua a brillare è centrale nel brano. Qual è il messaggio che vuoi trasmettere con questa immagine?

La fiamma rappresenta quella parte di noi che non si spegne, anche quando tutto sembra crollare. Il messaggio è semplice, c’è sempre una luce interiore che resiste, anche quando non la vediamo.

La canzone racconta il superamento di ferite e difficoltà. Quanto la musica diventa per te un mezzo di resilienza personale?

La musica per me è resilienza perché dà voce a ciò che dentro chiede spazio.

Quanto l’estetica e la presenza scenica influiscono sulla costruzione dell’universo emotivo del singolo?

L’estetica influisce perché rende visibile l’emozione del brano.

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

