Freakybea lancia “MONDI”: un evento immersivo tra musica, arte e impegno sociale al Pinturicchio di Lucca

Il 14 dicembre, dalle ore 16 alle 19, Lucca ospiterà un evento capace di unire musica, arti visive, relazioni sociali e partecipazione attiva.



Il Release Party di “MONDI”, ospitato presso Il Pinturicchio in via Borgo Giannotti 42, segnerà l’inizio di un nuovo e ambizioso percorso per Freakybea, artista lucchese dalla carriera poliedrica, performer, cantautrice e vocal coach che negli ultimi anni si è affermata anche come figura di riferimento nella scena pop contaminata da influenze elettroniche e sperimentali.

L’evento, completamente gratuito e costruito come una vera esperienza immersiva, rappresenta molto più di una semplice presentazione discografica. Il cuore dell’appuntamento sarà la presentazione dell’EP “MONDI”, in uscita il 19 dicembre, con l’avvio dei preorder online e la possibilità per i presenti di essere tra i primi a entrare in contatto con il nuovo universo creativo dell’artista. Seguirà un live showcase in cui Freakybea proporrà brani inediti e alcune reinterpretazioni del suo repertorio, mantenendo la sua cifra stilistica: voce potente, performance intensa, forte presenza scenica.

Il pomeriggio sarà arricchito da un DJ set che accompagnerà gli ospiti in un viaggio sonoro coerente con le atmosfere dell’EP, e da una mostra-installazione multimediale che offrirà materiali video, fotografie e archivi personali dell’artista, restituendo un percorso visivo che attraversa oltre dieci anni di attività sui palchi italiani ed esteri. Freakybea, che ha all’attivo collaborazioni con Africa Unite, Bandabardò, Giuliano Palma, Capleton e partecipazioni televisive come ItaliaSì e Linea Verde, conferma con questo evento la sua capacità di creare esperienze artistiche totali.

Sarà inoltre presentato il merchandising ufficiale, insieme al lancio del nuovo store online. Non mancheranno dettagli pensati per rendere la partecipazione memorabile: un selfie wall, una welcome bag personalizzata e una zona drink curata da L’Ottavo Nano. Particolarmente significativa sarà l’inaugurazione della Foresta Freakybea, progetto simbolico e artistico accompagnato dalla presentazione di un’opera originale.

Al centro dell’evento c’è anche l’impegno sociale dell’artista, ribadito dalla partecipazione di realtà come Amnesty International, Tree-Nation e il Centro Antiviolenza Luna, partner che testimoniano la volontà di unire musica e attivismo in un unico linguaggio espressivo.

Con prenotazione obbligatoria su Eventbrite, il Release Party di “MONDI” si candida a essere uno degli appuntamenti più rilevanti dell’anno per la scena indipendente toscana. Un pomeriggio in cui musica, arte e comunità dialogano per dare vita a un nuovo capitolo della storia creativa di Freakybea.

