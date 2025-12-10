Camera, domani 11/12 presentazione libro “Il mistero del testamento del Marchese Ruggi d’Aragona. La lunga storia dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”

“Il mistero del testamento del Marchese Ruggi d’Aragona. La lunga storia dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” è il titolo del libro di Giancarlo D’Aniello che sarà presentato domani, giovedì 11 dicembre 2025 (ore 14.30), nella Sala Stampa della Camera.

Interverranno, con l’autore , il presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul dissesto idrogeologico e rischio sismico, Pino Bicchielli e l’editore, Giuseppe De Nicola.

Le letture saranno affidate all’attrice Giovanna De Angelis.

Per l’occasione saranno inoltre presenti i discendenti del Marchese Ruggi d’Aragona, Lucrezia ed Ettore Ruggi d’Aragona.