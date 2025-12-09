VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Assotutela

Campania, l’avvocato Antonio Melillo, nominato nuovo Coordinatore Regionale di Assotutela

DiMartina Paparusso

Dic 9, 2025

Antonio Melillo è legale dell’Agenzia delle Entrate e recentemente designato – con atto del Ministero competente – Presidente della Commissione Centrale per l’Esame di Avvocato 2025

“Assotutela annuncia la nomina dell’Avvocato Antonio Melillo quale Coordinatore Regionale per la Campania, nomina che verrà ufficialmente ratificata durante il Primo Congresso Regionale Campania 2026. Melillo, legale dell’Agenzia delle Entrate, è stato recentemente designato – con atto del Ministero competente – Presidente della Commissione Centrale per l’Esame di Avvocato 2025, incarico istituzionale di massimo rilievo nel panorama giuridico nazionale. A tale prestigioso riconoscimento si aggiunge la scelta del Presidente di Assotutela, Michel Emi Maritato, che ha affidato a Melillo la guida della presenza associativa in Campania, territorio sempre più strategico per le attività di tutela, rappresentanza e valorizzazione delle eccellenze nazionali. La nomina va a consolidare un percorso già avviato con l’inserimento del Prof. Vasco Fronzoni, Presidente del Comitato di Selezione per la Regione Campania del Premio Eccellenze Italiane – Assotutela, creando una squadra di alto profilo impegnata nella crescita culturale e professionale del territorio. “Con la nomina dell’Avvocato Melillo – sottolinea il Presidente Michel Emi Maritato – Assotutela affonda radici ancora più profonde in Campania, confermando una rete di legalità, professionalità e competenze orientate a tutelare i diritti dei cittadini e a valorizzare i territori”.

Assotutela ribadisce così la propria presenza attiva sui territori, rafforzando una struttura sempre più qualificata e riconosciuta anche a livello istituzionale”.

Martina Paparusso

More Posts

Di Martina Paparusso

Articoli correlati

Assotutela

KiratSrl di Modica premiata a Roma da Assotutela: riconoscimento all’eccellenza italiana 2025-2026

Set 26, 2025 Martina Paparusso
Assotutela Cultura

Roma, tutto pronto per il XVIII “Premio Eccellenze Italiane” di Assotutela

Set 23, 2025 Martina Paparusso
Assotutela Cultura International News

Gaza, Assotutela alla Jalsa Salana: da Roma in UK all’insegna di pace e dialogo con Islam

Lug 30, 2025 Martina Paparusso

You missed

Musica e Letteratura

Amanda Lear dei Fuoricentro: un inno alla leggerezza e alla connessione autentica tra le persone

9 Dicembre 2025 Martina Paparusso
News

Ue, Confeuro: “Bene accordo su Tea per agricoltura forte e sostenibile”

9 Dicembre 2025 Marco Montini
News

Ambiente, Tiso(Accademia IC): “Contrastare overfishing per tutela oceani”

9 Dicembre 2025 Marco Montini
News

Albano- Massimiliano Borelli: “La mia ricandidatura nasce dal rispetto per la città e dalla spinta dei cittadini”

9 Dicembre 2025 Marco Montini