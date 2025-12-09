Campania, l’avvocato Antonio Melillo, nominato nuovo Coordinatore Regionale di Assotutela

Antonio Melillo è legale dell’Agenzia delle Entrate e recentemente designato – con atto del Ministero competente – Presidente della Commissione Centrale per l’Esame di Avvocato 2025

“Assotutela annuncia la nomina dell’Avvocato Antonio Melillo quale Coordinatore Regionale per la Campania, nomina che verrà ufficialmente ratificata durante il Primo Congresso Regionale Campania 2026. Melillo, legale dell’Agenzia delle Entrate, è stato recentemente designato – con atto del Ministero competente – Presidente della Commissione Centrale per l’Esame di Avvocato 2025, incarico istituzionale di massimo rilievo nel panorama giuridico nazionale. A tale prestigioso riconoscimento si aggiunge la scelta del Presidente di Assotutela, Michel Emi Maritato, che ha affidato a Melillo la guida della presenza associativa in Campania, territorio sempre più strategico per le attività di tutela, rappresentanza e valorizzazione delle eccellenze nazionali. La nomina va a consolidare un percorso già avviato con l’inserimento del Prof. Vasco Fronzoni, Presidente del Comitato di Selezione per la Regione Campania del Premio Eccellenze Italiane – Assotutela, creando una squadra di alto profilo impegnata nella crescita culturale e professionale del territorio. “Con la nomina dell’Avvocato Melillo – sottolinea il Presidente Michel Emi Maritato – Assotutela affonda radici ancora più profonde in Campania, confermando una rete di legalità, professionalità e competenze orientate a tutelare i diritti dei cittadini e a valorizzare i territori”.

Assotutela ribadisce così la propria presenza attiva sui territori, rafforzando una struttura sempre più qualificata e riconosciuta anche a livello istituzionale”.