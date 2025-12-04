Salvario e Irene Buselli illuminano l’indie-pop italiano con “Satelliti”

Il cantautore pugliese–torinese torna dopo una lunga pausa con un brano che intreccia poesia urbana, introspezione e una preziosa collaborazione vocale



Con “Satelliti”, in radio dal 5 dicembre, Salvario non firma soltanto un ritorno atteso: costruisce una nuova traiettoria artistica fatta di maturità, delicatezza e ricerca sonora. Il singolo, pubblicato da INDIEPENDENCE APS, anticipa l’album “Fragili Meravigliose Città”, previsto per il 2026, e si presenta fin da subito come una delle uscite più raffinate del panorama indie-pop italiano contemporaneo. La presenza di Irene Buselli, cantautrice torinese tra le più sensibili della nuova generazione, amplifica la dimensione atmosferica del brano, arricchendolo di un’intensità emotiva unica.

Salvario, pugliese di origine ma torinese d’adozione, torna alla pubblicazione dopo un lungo periodo di silenzio discografico. Una pausa necessaria, che ha permesso all’artista di rielaborare la propria identità creativa. “Satelliti” nasce infatti da una scrittura più consapevole, condivisa con il cantautore Eugenio Rodondi, che firma con lui il testo. La musica vede invece il contributo fondamentale di Andrea De Carlo, autore e produttore del brano, che lo ha registrato e plasmato negli spazi del Lab 10 Studio di Torino.

Il cuore del brano è una metafora potente: le persone come satelliti che orbitano attorno alla città, specialmente nel mese di dicembre, quando l’aria si riempie di luci, attese e bilanci. In questa danza silenziosa, Salvario racconta la ricerca di connessione in un mondo frenetico, dove l’intimità sembra sfuggire e l’amore diventa bussola, approdo, promessa. L’atmosfera sospesa del pezzo trova la sua massima espressione nell’incontro vocale con Irene Buselli. La sua voce, sottile e luminosa, non è un semplice cameo: entra nel brano come un elemento narrativo, aprendo una finestra emotiva che trasforma la canzone in un piccolo film sonoro.

A dare struttura e movimento contribuisce il batterista Filippo Cornaglia, musicista noto per le collaborazioni con Niccolò Fabi, Bianco e Andrea Laszlo De Simone. Le sue percussioni accompagnano il pezzo con eleganza, senza mai spezzarne la delicatezza. Il mastering di Giovanni “Meniak” Nebbia presso Ithil World Mastering sigilla infine il lavoro con un suono pulito, brillante e radiofonico.

“Satelliti” è un brano che funziona su più livelli: è un racconto intimo, un’istantanea urbana, un ponte tra cantautorato e indie pop. Ma soprattutto è la fotografia di un artista che rinasce, con la consapevolezza di chi ha trasformato il silenzio in nuova linfa creativa. Chi ha conosciuto Salvario attraverso “Duemilacanzonette” o “Mondi Leggeri” ritroverà la sua sensibilità melodica, ma percepirà anche una scrittura più matura e cinematografica, capace di abbracciare nuove dimensioni emotive.

Il singolo segna l’inizio di un percorso che porterà al nuovo album del 2026, e rappresenta una promessa al pubblico: la promessa di un ritorno che ha qualcosa da dire, da raccontare, da condividere. In un panorama musicale spesso affollato, “Satelliti” emerge come un lavoro sincero, nitido e profondamente umano. Salvario e Irene Buselli, insieme, ne fanno una piccola costellazione luminosa destinata a brillare a lungo.

Marco Vittoria


