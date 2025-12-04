VENTONUOVO

Marino, partecipazione a convegno su referendum. Ambrogiani soddisfatto

Dic 4, 2025

“È stato un importante momento di partecipazione e confronto il convegno organizzato nei giorni scorsi dal comitato civico “Si può fare”, dal titolo “Prepariamoci al referendum – Il piacere e il valore della consapevolezza”. L’incontro si è svolto nei locali di via Giovanni Prati, dietro l’Euspin di Santa Maria delle Mole, a Marino, ed è stato pensato come occasione di informazione e approfondimento per la cittadinanza. Durante l’appuntamento, Adriano Celma ha illustrato in modo chiaro le ragioni sia del “sì” sia del “no” al referendum confermativo sulla riforma della giustizia previsto per il 2026, offrendo ai presenti un quadro completo degli aspetti tecnici e delle implicazioni pratiche della consultazione. Il responsabile del comitato civico “Si può fare”, Sergio Ambrogiani, ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “È stato un incontro significativo, perché ha permesso ai cittadini di Marino di comprendere meglio i contorni della riforma e del referendum”. Tonino Iacullo, infine, ha comunicato che ci saranno atri momenti di incontro.

