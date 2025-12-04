La stagione di prosa del Teatro Comunale “Camillo De Nardis” di Orsogna curata da I Guardiani dell’Oca con la direzione artistica di Zenone Benedetto prosegue con un appuntamento speciale e molto particolare, uno spettacolo falso e non autorizzato per citare il titolo, ovvero “A Mirror”, venerdì 5 dicembre 2025 alle ore 21:00.

“A Mirror” a Orsogna venerdì 5 dicembre 2025 – il cast

Sul palco un cast d’eccezione: Ninni Bruschetta, Claudio “Greg” Gregori, Fabrizio Colica, Paola Michelini e Gianluca Musiu, protagonisti di una rappresentazione che affronta in modo originale e coinvolgente il rapporto tra arte, libertà e controllo sociale.

“A Mirror” è ambientato in uno stato totalitario in cui ogni forma di produzione artistica deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero della Cultura.

Il pubblico viene accolto in un ambiente festoso, pieno di palloncini e decorazioni, in quanto si deve celebrare un matrimonio. In realtà, però, il matrimonio è solo una copertura perché quello a cui gli spettatori stanno assistendo è uno spettacolo clandestino, privo del permesso governativo e quindi considerato illegale dal regime.

L’azione scenica si sviluppa attraverso una serie di situazioni in cui il confine tra vita reale e finzione teatrale si fa sempre più incerto. I personaggi si muovono tra ruoli sociali e ruoli recitati, tra maschere ufficiali e desideri personali, rivelando tensioni, paure e aspirazioni che diventano comuni a chi guarda.

Lo spettatore non è un semplice osservatore, ma una presenza chiamata in causa, invitato a riconoscersi, a partecipare emotivamente e persino a interrogarsi su quale sia il proprio grado di libertà nella vita reale.

Il linguaggio scenico

Lo spettacolo utilizza una forma teatrale che mescola registri drammatici e momenti ironici, generando una narrazione dinamica e accessibile. Il linguaggio scenico, costruito su dialoghi rapidi e incisivi, favorisce l’immedesimazione del pubblico e mantiene viva l’attenzione per tutta la durata della rappresentazione.

I temi trattati come la censura, la libertà di espressione, il controllo ideologico e la responsabilità individuale sono affrontati con chiarezza e senza eccessi intellettualistici, rendendo lo spettacolo comprensibile a un pubblico ampio, senza rinunciare alla profondità del messaggio.

Gli interpreti offrono una performance corale e strutturata.

Ninni Bruschetta dà spessore a un personaggio riflessivo, diviso tra obbedienza e memoria personale.

Greg introduce elementi di ironia che permettono di alleggerire le tensioni senza banalizzare il contenuto. Fabrizio Colica rappresenta la prospettiva di una generazione più giovane, attraversata da dubbi e desideri di cambiamento. Paola Michelini interpreta un ruolo di forte impatto emotivo mettendo in evidenza il rischio personale che comporta l’opposizione al controllo istituzionale.

Gianluca Musiu completa il quadro con una presenza scenica concreta e razionale, offrendo equilibrio e lucidità alla dinamica narrativa.

Lo spettacolo si inserisce in un momento storico in cui il dibattito sulla libertà artistica e sull’autonomia del pensiero è particolarmente attuale e propone una riflessione non teorica e profondamente umana sul valore dell’arte come strumento di dialogo sociale e di resistenza culturale.

Tariffe biglietteria:

Abbonamento platea

Intero € 135

Galleria € 90

Ridotto € 120

Ridotto over 70/under 20

Biglietti singoli

Platea intero € 27

Platea ridotto € 23

Galleria posto unico € 18

Orari biglietteria

Da lunedi’ al venerdi’ 10.00 – 12.00

Mercoledi’ 16.00 – 18.00

E da 1h prima dello spettacolo

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Comunale di Orsogna e on line sul circuito ciaotickets www.ciaotickets.com.

Per info e prenotazioni (si può prenotare anche via whatsapp) cell. 3346652279

