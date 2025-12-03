VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

News

Giornata Disabilità, Tiso (Accademia IC): “Lavorare di più per tutela diritti”

DiMarco Montini

Dic 3, 2025

Giornata Disabilità, Tiso (Accademia IC): “Lavorare di più per tutela diritti”

“In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita per promuovere e garantire i diritti e il benessere delle persone con disabilità, è fondamentale ricordare quanto ancora ci sia da fare sul fronte della piena inclusione. Accademia Iniziativa Comune ha sempre lavorato per la tutela delle persone con disabilità e continuerà a farlo con impegno e determinazione. Le istituzioni, a tutti i livelli, devono impegnarsi con maggiore intensità nell’applicare misure concrete e tempestive, volte a identificare ed eliminare gli ostacoli che ancora oggi limitano il riconoscimento e l’esercizio dei diritti fondamentali di queste persone”, dichiara Carmela Tiso. portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca. “La Giornata internazionale delle persone con disabilità non deve essere un semplice appuntamento simbolico, ma un momento di responsabilità collettiva. È necessario potenziare gli interventi, promuovere politiche realmente inclusive e garantire che ogni cittadino possa vivere con dignità, autonomia e pari opportunità”. Carmela Tiso ribadisce l’impegno delle realtà che rappresenta “nel continuare a lavorare accanto alle famiglie e ai territori affinché la tutela dei diritti non resti un principio astratto ma si traduca in azioni concrete e quotidiane”.

Marco Montini

More Posts

Di Marco Montini

Articoli correlati

News

Agricoltura, Confeuro: “Innovazione tecnologica importante ma prima infrastrutture”

Dic 3, 2025 Marco Montini
News

Ue, Confeuro: “Primo anno Von der Leyen da bocciare: ripartiamo da zero”

Dic 3, 2025 Marco Montini
News

For De Porta: il cuore del gusto di Marino, dove il vino racconta la sua storia

Dic 2, 2025 Lorena Fantauzzi

You missed

Musica e Letteratura

INTERVISTA- “Guarirò” – Il nuovo capitolo emotivo di Mads

3 Dicembre 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

INTERVISTA- Fading Into Silence – Il percorso che ha portato a “Falling In Again”

3 Dicembre 2025 Marco Vittoria
News

Giornata Disabilità, Tiso (Accademia IC): “Lavorare di più per tutela diritti”

3 Dicembre 2025 Marco Montini
News

Agricoltura, Confeuro: “Innovazione tecnologica importante ma prima infrastrutture”

3 Dicembre 2025 Marco Montini