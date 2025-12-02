Marino, Bruognolo (Lega): “Soddisfazione per l’ingresso Fdi nella maggioranza”

Marino, Bruognolo (Lega): “Soddisfazione per l’ingresso di Fratelli d’Italia nella maggioranza . Centrodestra finalmente compatto”

Accolgo con grande soddisfazione l’annuncio del senatore Marco Silvestroni, segretario provinciale di Fratelli d’Italia, relativo all’ingresso ufficiale di Fratelli d’Italia nella maggioranza che sostiene il sindaco di Marino, Stefano Cecchi.

Si tratta di una notizia importante che rafforza il percorso politico e amministrativo dell’amministrazione comunale, consolidando un’alleanza di centrodestra che torna finalmente ad essere unita anche a Marino, nell’interesse dei cittadini e della stabilità dell’azione di governo locale.

Questa nuova fase rappresenta un ottimo viatico non solo per il Comune di Marino, ma anche per tutto il territorio dei Castelli Romani, dove a breve si tornerà al voto in città strategiche come Albano, Ariccia e Genzano.

Lavorare insieme, con spirito costruttivo e visione condivisa, è la strada giusta per offrire ai nostri territori amministrazioni solide, coese e capaci di dare risposte concrete ai cittadini.

Così, in una nota Tony Bruognolo,

Vicecoordinatore regionale Lega Lazio e Coordinatore Lega area Provincia Roma Sud.