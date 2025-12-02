Lanuvio, Festival delle Tradizioni e delle Eccellenze 2025: oggi il laboratorio intergenerazionale delle fettuccine

Prosegue con successo il Festival delle Tradizioni e delle Eccellenze 2025, promosso dal Comune di Lanuvio con il contributo di Arsial-Regione Lazio, per valorizzare i prodotti tipici e le tradizioni culturali del territorio.

Oggi, si è svolto uno dei momenti più sentiti di questa edizione: il laboratorio delle fettuccine, che ha visto protagonisti i Centri Anziani, gli studenti delle scuole del territorio, il centro diurno per disabili e i soci dell’associazione Primavera.

Un’esperienza di forte impatto umano e sociale, che ha saputo unire generazioni e realtà diverse nel segno della condivisione, dell’inclusione e della riscoperta delle tradizioni.

«È stato un vero momento di integrazione e condivisione» – ha dichiarato la Vicesindaco Valeria Viglietti – vedere insieme anziani, giovani e persone con disabilità intorno a un tavolo per preparare le fettuccine è l’esempio più bello dello spirito di comunità che vogliamo promuovere. Un grazie a tutti i partecipanti e agli organizzatori».