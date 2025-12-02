For De Porta: il cuore del gusto di Marino, dove il vino racconta la sua storia

Nel centro storico di Marino, affacciato su Piazza Garibaldi, For De Porta rappresenta uno dei luoghi più autentici e suggestivi per vivere la tradizione gastronomica dei Castelli Romani. Più di un ristorante: un crocevia di sapori, cultura e accoglienza, guidato dalla passione e dalla competenza del sommelier Marco Fabi, custode di una filosofia che mette al centro il vino, la convivialità e le radici del territorio.

Accanto al ristorante, il Museo del Vino di Marino – visitabile su appuntamento (www.museodelvinodimarino.it – 06 9386783 / 328 4589142) – arricchisce l’esperienza offrendo un viaggio nella storia vitivinicola locale. Una sinergia che rende For De Porta un luogo unico: qui il vino non è solo una bevanda, ma il filo rosso che collega passato, presente e futuro della città.

All’interno, l’atmosfera richiama quella delle osterie storiche: calda, sincera, conviviale, con un’attenzione contemporanea alla qualità delle materie prime. La cucina, fedele ai sapori della tradizione romana e castellana, si intreccia con una selezione di etichette che Marco Fabi cura personalmente, accompagnando gli ospiti in un percorso sensoriale che racconta il territorio.

For De Porta è anche una location ideale per eventi, ricorrenze e momenti di convivialità, grazie a proposte gastronomiche dedicate. Tra queste spicca il Menù Feste e Ricevimenti, un percorso completo che comprende un aperitivo di benvenuto, un ricco antipasto della casa, la scelta fra diversi primi e secondi ispirati alla tradizione, dessert e bevande incluse, al prezzo di 35 euro a persona.

Chi cerca i sapori più autentici della cucina popolare può invece scegliere il Menù della Tradizione, un omaggio alle ricette storiche del territorio con antipasti tipici, primi piatti classici e dolci fatti in casa, proposto a 25 euro a persona.

Per gli appassionati di abbinamenti e percorsi gustativi più articolati, For De Porta propone inoltre un Menù Degustazione che unisce antipasto, due primi a scelta e un secondo tra quelli simbolo della cucina romana, accompagnati dai vini della casa e con dessert incluso, a 30 euro a persona.

Non manca un’opzione più informale, perfetta per gruppi di amici o per chi desidera un momento conviviale leggero ma ricco di sapori: il Menù Apericena–Finger, con un assortimento di salumi, formaggi, sfizi, focacce e proposte creative, accompagnato da vini al calice, bollicine, cocktail e bibite, a 18 euro a persona.

Tutte queste proposte sono pensate per gruppi e disponibili solo su prenotazione con almeno tre giorni di anticipo.

A completare l’offerta, For De Porta propone una interessante promozione sui vini, con etichette selezionate in vendita a prezzi scontati fino a esaurimento scorte. Tra le proposte figurano eccellenze come Colle del Turchetto, Lallero, Veritas IGT Lazio, Chardonnay Colle Picchioni, Roma DOP Gens Fabia e una selezione di vini sfusi – dalle Malvasie ai Cesanesi – espressione autentica della tradizione locale.

Il ristorante è aperto a pranzo da martedì a domenica e a cena da giovedì a sabato, con possibilità di prenotazione in altri giorni per gruppi ed eventi dedicati.

Per informazioni e novità: @for.deporta – 06 9386783 / 328 4589142.

For De Porta è, in definitiva, un luogo da vivere: un angolo di Marino in cui il vino diventa racconto, il cibo memoria e l’ospitalità una forma d’arte.