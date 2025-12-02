CONVEGNO SULLA MINACCIA DELLA “XYLELLA FASTIDIOSA”

CONVEGNO A CAGNANO SULLA MINACCIA DELLA “XYLELLA FASTIDIOSA” AGLI OLIVETI GARGANICI.

Quale componente della Commissione Agricoltura alla Camera ho partecipato ad un convegno, organizzato dal Parco Nazionale del Gargano, sulla minaccia ai nostri oliveti da parte della “Xylella”, che a 12 anni dalla sua prima individuazione nel Salento ha fatto, purtroppo, ingresso nel Gargano.

Una fitopatia che ha prodotto, finora, la perdita di 21 milioni di piante di ulivo, oltre 3 miliardi di danni e la perdita di 5.000 posti di lavoro.

Un momento di riflessione ed approfondimento per fare il punto sulla inefficiente opera di contrasto posta in essere dai precedenti governi regionali e per ragguagliare i presenti al convegno sul lavoro svolto dalla commissione e dal governo centrale per il sostegno al reddito delle imprese agricole, per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, per il monitoraggio e la diagnostica e per altre misure di intervento.

Come ho avuto modo di precisare nella mia interrogazione al Ministro dello scorso 18 novembre, l’olivicoltura pugliese non rappresenta solo una realtà produttiva, ma è anche fattore identitario, culturale e paesaggistico per un territorio che merita risposte ed al quale dobbiamo prestare la massima attenzione ed impegno.



Comunicato dell’On. Giandiego Gatta di Forza Italia