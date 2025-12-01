VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

News

Svimez, Confeuro: “Numeri preoccupanti: Meridione ancora al palo”

DiMarco Montini

Dic 1, 2025

Svimez, Confeuro: “Numeri preoccupanti: Meridione ancora al palo”

“Accogliamo con favore – dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro – i dati contenuti nel Rapporto Svimez 2025 relativi all’occupazione nel Mezzogiorno. Si tratta di un trend positivo, che tuttavia non può essere letto come un segnale di reale inversione di rotta. Questa crescita, infatti, è strettamente legata ai fondi del PNRR e agli sgravi contributivi delle ZES, strumenti straordinari che non possono sostituire una strategia di sviluppo stabile e di lungo periodo. Nonostante questo parziale miglioramento, non c’è da esultare: al Sud continuano a mancare una programmazione seria e un adeguato sviluppo infrastrutturale. Senza una visione complessiva, il Mezzogiorno rimane fanalino di coda dell’economia nazionale. I giovani continuano a partire e con loro se ne vanno competenze e professionalità preziose, inclusi i talenti del settore agricolo, che dovrebbe essere invece il vero motore produttivo e sociale del Sud Italia. Annunciare grandi opere, come il ponte sullo Stretto, non basta. Servono politiche infrastrutturali di ampio respiro, interventi mirati per il rilancio delle aree interne sempre più abbandonate e misure capaci – continua il presidente Confeuro – di creare condizioni affinché i giovani possano restare, investire e costruire il proprio futuro nel Mezzogiorno. È dall’agricoltura che può ripartire un modello di sviluppo sostenibile: un settore che offre opportunità concrete e che può diventare per i giovani scelta di vita, investimento professionale e volano di crescita per tutto il territorio”, conclude Andrea Tiso.

Marco Montini

More Posts

Di Marco Montini

Articoli correlati

News

Cristalli di Sale: il Temporary Store di Benessere che Trasforma il Cuore di Sora in un’Oasi Segreta

Nov 29, 2025 Lorena Fantauzzi
News

Lavoro, Tiso(Accademia IC): “Allarmante divario retributivo tra donne e uomini”

Nov 28, 2025 Marco Montini
News

Cosentino: “sostegno a sciopero e libertà di informazione e la tutela dei giornalisti”

Nov 28, 2025 Marco Montini

You missed

News

Svimez, Confeuro: “Numeri preoccupanti: Meridione ancora al palo”

1 Dicembre 2025 Marco Montini
News

Cristalli di Sale: il Temporary Store di Benessere che Trasforma il Cuore di Sora in un’Oasi Segreta

29 Novembre 2025 Lorena Fantauzzi
News

Lavoro, Tiso(Accademia IC): “Allarmante divario retributivo tra donne e uomini”

28 Novembre 2025 Marco Montini
Musica e Letteratura

Anita Brightfly torna con Discriminata: quando la fragilità diventa un’energia che libera

28 Novembre 2025 Marco Vittoria