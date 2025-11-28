VENTONUOVO

Cosentino: “sostegno a sciopero e libertà di informazione e la tutela dei giornalisti”

DiMarco Montini

Nov 28, 2025

SCIOPERO GENERALE: “sostegno a sciopero e alla libertà di informazione e la tutela dei giornalisti”
COSENTINO (AVS)

“La segreteria regionale del Lazio di Sinistra Italiana sostiene lo sciopero nazionale indetto dalle sigle sindacali sono CUB, USB, SGB, COBAS e USI-CIT del 28 novembre,
una mobilitazione che richiama l’attenzione sulle crescenti difficoltà dei lavoratori e lavoratrici anche, tra i vari comparti, nel mondo dell’informazione. E della comunicazione.
Essere giornalisti in Italia oggi significa lavorare in un clima sempre più ostile, carico di pressioni, intimidazioni e atteggiamenti aggressivi.
Quanto accaduto recentemente a Sigfrido Ranucci e lo scandalo relativo al Garante della Privacy sono esempi di una regressione della libertà di stampa e con essa l’esercizio della democrazia.

Difendere chi ogni giorno lavora per garantire un’informazione libera, pluralista e indipendente significa difendere i diritti di tutti. Per questo ribadiamo con forza la nostra vicinanza ai lavoratori del settore e la nostra determinazione nel contrastare qualsiasi tentativo di condizionamento politico, intimidazione o censura.

Domani saremo al fianco di chi sciopera, nella convinzione che una stampa libera sia un bene comune da tutelare, proteggere e rafforzare.”

Danilo Cosentino
Segretario Sinistra Italiana Lazio

Marco Montini

Di Marco Montini

