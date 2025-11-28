Anita Brightfly torna con Discriminata: quando la fragilità diventa un’energia che libera

Il nuovo singolo dall’EP Margherite trasforma isolamento e dolore in un inno pop-dance di forza personale



Con “Discriminata”, in radio dal 28 novembre 2025, Anita Brightfly firma uno dei brani più intensi e autobiografici del suo percorso artistico. Il nuovo singolo, estratto dall’EP Margherite pubblicato l’8 maggio 2025, nasce da un periodo difficile, vissuto dall’artista come un momento di profondo isolamento sociale e disconnessione emotiva. Un’esperienza dura che Anita trasforma in musica con sorprendente lucidità e forza creativa.

Il pezzo, prodotto da Edoardo Piccolo, è un concentrato di pop-dance elettronica: synth brillanti, cassa dritta, un ritornello capace di esplodere in un viaggio liberatorio. Nonostante il tema complesso, il brano è una celebrazione dell’energia che nasce proprio dalle ferite. “Discriminata” alterna malinconia e luce, dolore e catarsi, fino a diventare un invito al movimento, esteriore e interiore. Il celebre verso “polli appollaiati”, arrivato ad Anita “come una filastrocca infantile”, testimonia tutta la spontaneità di un processo creativo che ha trasformato il sofferto in libertà espressiva.

Nel testo emerge la sensazione di essere “una mosca bianca”, fuori posto, discriminata. Anita però non si limita a raccontare una ferita: la rielabora, la smonta e la rimonta fino a farne un atto di resilienza e denuncia. Discriminata diventa così una sorta di psicoanalisi musicale, un’auto-rivincita che vibra di sincerità.

Accolto con entusiasmo dalla critica, il progetto Margherite conferma Anita Brightfly come una delle voci più originali della scena pop indipendente italiana, capace di trasformare la fragilità in bellezza e la danza in rinascita.

SOCIAL

SPOTIFY

INSTAGRAM

YOUTUBE

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

