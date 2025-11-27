Pdl acquacoltura: Gatta, testo risponde a sensibilità FI su tutela ambiente, proteggendo risorse ittiche

Pdl acquacoltura: Gatta (FI), testo risponde a sensibilità FI su tutela ambiente ed ecosistema, proteggendo risorse ittiche

“Il provvedimento affronta in modo organico il tema della pesca illegale e del bracconaggio ittico nelle acque interne, elencando con precisione le attività vietate”. Lo ha detto Giandiego Gatta, deputato di Forza Italia e responsabile nazionale del Dipartimento Pesca e Acquacoltura del movimento azzurro, intervenendo in Aula a Montecitorio in dichiarazione di voto sulla pdl sul bracconaggio ittico. “Il nuovo testo legislativo – ha proseguito – prevede il divieto di pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie la cui cattura è vietata in qualunque stadio di crescita. Introduce inoltre il divieto di stordire, uccidere o catturare fauna ittica mediante materiali esplosivi, corrente elettrica o sostanze tossiche o anestetiche; vieta la cattura attraverso l’asciutta, anche parziale, dei corsi d’acqua; vieta l’uso di reti, attrezzi e tecniche non configurabili come pesca sportiva; vieta l’impiego di attrezzi professionali nelle acque in cui tale pesca non è consentita o senza il relativo titolo abilitativo; e vieta reti e attrezzi con maglie o dimensioni non conformi ai regolamenti vigenti. Introduce un significativo inasprimento delle sanzioni”, ed è previsto inoltre “che il materiale ittico sequestrato, se ancora vivo o vitale, venga immediatamente reimmesso nei corsi d’acqua, qualora compatibile con le norme sulla conservazione degli habitat naturali e della fauna selvatica. Si tratta di un testo di legge che risponde pienamente alla sensibilità di Forza Italia nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, proteggendo le nostre risorse ittiche da comportamenti illegali e irresponsabili che danneggiano ciò che abbiamo il dovere di preservare e tramandare alle generazioni future”, ha concluso, annunciando il voto favorevole di Forza Italia.

