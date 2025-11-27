PD Albano compatto: sostegno unanime a Borelli per la nuova candidatura

“Il direttivo del Partito Democratico di Albano Laziale, riunitosi alla presenza del segretario provinciale Rocco Maugliani, chiede in maniera unanime a Massimiliano Borelli la disponibilità a ricandidarsi alla guida della città per un secondo mandato, con l’obiettivo di proseguire l’azione riformatrice e di modernizzazione intrapresa in questi anni. Il gruppo dirigente è già al lavoro per costruire la coalizione più forte e ampia possibile, compatibile con i valori di onestà, rispetto e lealtà che hanno contraddistinto l’operato degli ultimi cinque anni di guida della città, facendo tesoro dell’esperienza maturata per rendere l’azione amministrativa più incisiva e meno vulnerabile alle manovre di corridoio che ne hanno determinato la caduta. L’auspicio è che attorno alla candidatura di Massimiliano possano coalizzarsi tutte le forze politiche, sociali e civili che condividono la visione di una città che non vuole tornare alle logiche che in queste settimane hanno provato a riemergere con forza. Albanomigliore è davvero possibile: con Massimiliano Borelli potremo portare avanti tutte le azioni intraprese in questi anni per non lasciare indietro nessuno”. Così in una nota il direttivo del Partito Democratico di Albano Laziale