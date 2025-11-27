Bicchielli (FI): “Solidarietà alle donne che hanno scelto di candidarsi. Il M5S si scusi pubblicamente”

«La politica è servizio, serietà, competenza, dedizione, amore per il territorio, ma soprattutto rispetto. Ad Annalisa Spera, candidata di Forza Italia alle recenti elezioni regionali, e a tutte le donne che con amore e coraggio hanno deciso di mettersi in gioco, va la mia totale solidarietà. Il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, abbiamo letto e ascoltato tante parole che, come appare evidente, sono ben lontane dal trasformarsi in atti e gesti concreti. Le parole hanno un peso, e la politica ha il sacrosanto dovere di utilizzarle con cognizione e, soprattutto, con rispetto. E sì, dobbiamo dirlo: parlare di “donne di servizio” è un’offesa. Dal Movimento 5 Stelle e dai suoi rappresentanti ci aspettiamo scuse pubbliche». A dichiararlo è Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia dopo le parole pronunciate da un attivista del Movimento 5 Stelle nel corso di una trasmissione televisiva.