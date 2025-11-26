Marino, tutto pronto per il convegno sul referendum della riforma sulla Magistratura

È ormai tutto definito per il convegno intitolato “Prepariamoci al referendum – Il piacere e il valore della consapevolezza”, che si terrà il prossimo venerdì 28 novembre, a partire dalle ore 17, nei locali di via Giovanni Prati, dietro l’Euspin di Santa Maria delle Mole L’incontro, pensato come momento di informazione e approfondimento, vedrà la partecipazione di Adriano Celma, che illustrerà ai presenti le ragioni del “sì” e del “no” in vista del referendum confermativo sulla riforma della Magistratura previsto per il 2026. Il responsabile del comitato civico “Si può fare”, Sergio Ambrogiani insieme a Tonino Iacullo evidenziano l’importanza dell’appuntamento: “Si tratta di un evento significativo perché permette ai cittadini di conoscere meglio i contorni tecnici e pratici di questo referendum. Rappresenta inoltre un’occasione divulgativa e di sensibilizzazione su una riforma che, nel bene e nel male, riveste grande importanza nel nostro Paese. Invitiamo dunque tutti i cittadini a partecipare”.