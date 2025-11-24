Weekend 29 e 30 novembre al Teatro Vittoria Colonna di Marino: Parzialmente stremate e Cappuccetto Rosso raccontato da noi

Il Teatro Vittoria Colonna di Marino si prepara a regalare al pubblico un week-end ricco di emozioni, risate e grande teatro, con due appuntamenti imperdibili dedicati agli adulti e alle famiglie.

**Sabato 29 novembre – Ore 18.00

“Parzialmente stremate”: comicità, ritmo ed emozione tutta al femminile**

Sabato sera sarà la volta della travolgente commedia “Parzialmente stremate”, scritta e interpretata da Giulia Ricciardi, che salirà sul palco insieme a Maddalena Emanuela Rizzi, Antonella Civale e Roxy Colace, per la regia di Patrizio Cigliano.

Una pièce brillante dai ritmi serrati, costruita come un vero e proprio marchingegno comico a orologeria. La storia prende vita nel momento più inatteso: Mirella, dopo anni di convivenza, sta per sposarsi, ma un attimo prima di recarsi in chiesa è colta da un improvviso panico. Le sue tre inseparabili amiche – ora damigelle – la trascinano nel suo appartamento per capire cosa stia accadendo.

Tra tentativi di convincerla, confessioni inattese e un susseguirsi di gag irresistibili, lo spettacolo affronta con ironia e profondità il mondo delle donne di oggi, svelando paure, fragilità e verità scomode che, nonostante tutto, sfociano sempre in una risata liberatoria. Un concentrato di energia e comicità che promette di conquistare il pubblico.

**Domenica 30 novembre – Ore 17.00

“Cappuccetto rosso. Raccontato da noi”: una favola moderna per bambini e famiglie**

La domenica pomeriggio sarà dedicata ai più piccoli – dai 5 ai 12 anni – e alle loro famiglie, con il divertentissimo spettacolo “Cappuccetto rosso. Raccontato da noi”, scritto da Matteo Micheli e diretto da Maddalena Emanuela Rizzi.

In scena Gabriele Giusti, Gianluca Rossetti, Francesca Verrelli e Ana Kusch, pronti a coinvolgere il pubblico tra risate, gag, musica e rap in una rilettura originalissima dell’amata fiaba.

A dare il via alla storia saranno un Cacciatore–Taglialegna dalle mille sfaccettature e un Lupo decisamente insolito: questa volta il grande “cattivo” non sembra affatto disposto a interpretare il ruolo del pericolo da cui scappare. Il risultato è uno spettacolo vivace, intelligente e capace di parlare ai bambini come agli adulti, regalando un pomeriggio di puro divertimento.

Biglietti e informazioni

• Parzialmente stremate: biglietti intero €14,00 – ridotto (over 70 e under 18) €12,00

• Cappuccetto rosso. Raccontato da noi: biglietti bambini €8,00

I biglietti sono acquistabili al Botteghino del Teatro e online sulla piattaforma Vivaticket.

Per informazioni e prenotazioni è attivo il numero WhatsApp 334 1556248.

Un fine settimana da non perdere, tra teatro brillante e favole reinventate: il Vittoria Colonna è pronto a far ridere, emozionare e sognare spettatori di ogni età.