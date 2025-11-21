Koi Sushi Marino: l’anima orientale del gusto raccontata da chi lo guida

Un angolo di Giappone nel cuore dei Castelli Romani. Il Koi Sushi di Marino si conferma tra i ristoranti più apprezzati della zona per la qualità delle materie prime e la capacità di unire la tradizione nipponica con un tocco di creatività tutta italiana.

Un locale che ha saputo conquistare un pubblico sempre più vasto, attirando clienti non solo da Marino ma anche da tutta Roma sud, grazie a un menù raffinato e a un’atmosfera calda, accogliente e ricercata.

Negli ultimi mesi, il Koi Sushi di Marino ha rinnovato il proprio menù introducendo proposte che esaltano la freschezza del pesce e la varietà delle preparazioni, con piatti che spaziano dal sushi tradizionale alle rivisitazioni più contemporanee.

Il successo del “tutto incluso” all you can eat, a 17,90 euro a pranzo e 25,90 euro a cena, conferma la volontà del locale di offrire un’esperienza di alto livello, mantenendo al tempo stesso un ottimo equilibrio tra qualità e prezzo.

Oltre alla formula all you can eat, il Koi Sushi Marino propone anche un menù alla carta con piatti selezionati, pensati per chi desidera un percorso gastronomico più personalizzato e intimo. Una doppia proposta che incontra le esigenze di un pubblico sempre più attento alla qualità, alla presentazione e alla scoperta di nuove tendenze culinarie.

Abbiamo raccolto la testimonianza di Alina, proprietaria e anima del Koi Sushi di Marino, che ci ha raccontato la filosofia del locale e la sua visione del sushi moderno, tra rispetto della tradizione e voglia di innovare.

3 domande secche per l’intervista

1. Qual è il tipo di cucina che meglio rappresenta oggi il Koi Sushi di Marino e su quali ingredienti puntate per distinguervi?

Alina: «Oggi il Koi Sushi di Marino punta su una cucina che unisce qualità, freschezza e semplicità ben curata. Utilizziamo carni di alta qualità, pesce fresco tutti i giorni — come gamberi, salmone, tonno e spigola — e verdure fresche provenienti da Sezze, che ci permettono di garantire gusto autentico e materie prime controllate. La nostra forza sta proprio nella selezione degli ingredienti e nella costanza con cui assicuriamo qualità a ogni piatto.»

2. Quali sono i vostri piatti più richiesti, quelli che i clienti considerano il vero marchio di fabbrica del locale?

Alina: «I nostri clienti apprezzano l’intero menù: non abbiamo un piatto “di punta” perché puntiamo a mantenere un livello alto e uniforme su tutte le preparazioni. Chi viene da noi sa che può scegliere qualunque piatto con la certezza di trovare freschezza, cura e qualità costante. È proprio questa affidabilità a essere diventata il nostro vero marchio di fabbrica.»

3. Come si stanno evolvendo le preferenze dei clienti: vince ancora la formula all you can eat o cresce l’interesse per il menù alla carta? E quali novità avete introdotto per seguire le nuove tendenze del sushi?

Alina: «Al Koi Sushi non registriamo una preferenza netta: i nostri clienti utilizzano sia la formula all you can eat sia il menù alla carta in base alle loro esigenze. L’obiettivo è offrire sempre qualità, indipendentemente dalla formula scelta.

Seguiamo le nuove tendenze del sushi aggiornando periodicamente le preparazioni e curando ancora di più la selezione delle materie prime, così da garantire un’esperienza sempre attuale e coerente con le aspettative dei clienti.»

📍 Koi Sushi Marino

📌 Via Giovanni Prati, 26–34 – Santa Maria delle Mole (Marino, RM)

📞 Tel. 06 39 91 75 92 – Cell. 338 343 7380