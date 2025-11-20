OLTRE ME IN ME
Mostra personale di Fiona Sartoretto Verna
Margutta Design – Via Margutta 5/6, Roma
1° dicembre 2025 – 7 gennaio 2026
A Margutta tra storia, arte e creatività: Mostra personale di Fiona Sartoretto Verna
Nel cuore di via Margutta, tra storia, arte e creatività, un appuntamento da non
mancare il Primo Dicembre alle ore 18,30 alla Margutta Design di via Margutta 5
tra le sfavillanti luci di via MARGUTTA ILLUMINATA A FESTA! Con una Mostra
innovativa ed un’Artista unica, in una Margutta Design che si afferma ancora una
volta come una realtà autorevole e visionaria.
E con due Curatori d’eccezione: l’architetto Giovanni Deidda e la dottoressa Sylvia Irrazabal.
Più di uno showroom, più di uno studio di progettazione: Margutta Design è un
luogo in cui l’idea prende forma, la bellezza diventa spazio e la progettualità si
trasforma in esperienza. Sotto la guida sensibile del Direttore Giovanni Deidda,
Margutta Design coltiva un dialogo continuo tra materia e immaginazione,
architettura e design, che va oltre la rigorosa ricerca estetica e coraggio innovativo.
Ogni ambiente è pensato come un racconto, ogni progetto come un invito a guardare
oltre ciò che appare.
Ed è in questa cornice fatta di visioni e di luce, di proporzioni e sussurri creativi, che
approda OLTRE ME IN ME, la nuova Mostra personale di FIONA SARTORETTO
VERNA, Una Mostra che non si limita a essere ospitata, ma trova in Margutta Design
il suo naturale respiro: un luogo in cui l’arte può espandersi, vibrare, interrogare e
farsi strada dentro chi osserva.
L’Artista dichiara: «Uso la bellezza per denunciare, i colori per guarire e i materiali
per raccontare il nostro fragile equilibrio con il mondo.» Con queste parole si apre il
percorso espositivo che Margutta Design dedica a un’Artista la cui ricerca nasce da
una tensione continua verso il bello, le emozioni e l’essenza delle cose, un cammino
che intreccia intuizione, memoria e una profonda attenzione verso ciò che è fragile
nel nostro tempo.
Fiona Sartoretto Verna, torinese di nascita, romana d’adozione e cittadina del
mondo, è architetto, paesaggista e artista viaggiatrice. Ogni suo quadro diventa
un’esperienza viva, un luogo da attraversare più che da osservare. La sua poetica
nasce da una tensione costante verso ciò che è fragile e mutevole nel nostro tempo,
unita a un’attenzione profonda per l’equilibrio – spesso compromesso – tra uomo e
natura. Da qui l’uso di materiali artificiali come metafora dell’invasione del sintetico
nel paesaggio contemporaneo, e l’integrazione di strumenti digitali che espandono la
pittura oltre la sua dimensione tradizionale. Il percorso artistico di Fiona è segnato da
esperienze internazionali che hanno plasmato il suo sguardo. Dopo la laurea in
Architettura alla Sapienza di Roma, negli Stati Uniti, in South Carolina, studia pittura
con Aj Finley McRee, sperimentando acrilico, collage e contaminazioni materiche
ispirate ai paesaggi della Lowcountry. Tornata in Italia, alla Rome University of Fine
Arts approfondisce tecniche miste e pittura a olio con Simonetta Gagliano. Una parte
significativa della sua identità creativa affonda nelle radici familiari: la nonna, la
pittrice Lea Razzetti Galvan, le trasmette sensibilità, intuizione e la capacità di
percepire la vibrazione segreta delle cose.
Con questa Mostra OLTRE ME IN ME, Margutta Design accoglie così una
selezione di opere che raccontano un viaggio intimo e universale: un itinerario che
attraversa emozioni, metamorfosi, ferite e rinascite. È un racconto che parte dalla
bellezza, passa attraverso l’oscurità e ritorna alla luce, ricordandoci che osservare è
un gesto, ma sentire è un atto. Un atto da gustare con gioia in via Margutta 5, il 1°
Dicembre prossimo!