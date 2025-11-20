OLTRE ME IN ME

Mostra personale di Fiona Sartoretto Verna

Margutta Design – Via Margutta 5/6, Roma

1° dicembre 2025 – 7 gennaio 2026

A Margutta tra storia, arte e creatività: Mostra personale di Fiona Sartoretto Verna

Nel cuore di via Margutta, tra storia, arte e creatività, un appuntamento da non

mancare il Primo Dicembre alle ore 18,30 alla Margutta Design di via Margutta 5

tra le sfavillanti luci di via MARGUTTA ILLUMINATA A FESTA! Con una Mostra

innovativa ed un’Artista unica, in una Margutta Design che si afferma ancora una

volta come una realtà autorevole e visionaria.

E con due Curatori d’eccezione: l’architetto Giovanni Deidda e la dottoressa Sylvia Irrazabal.

Più di uno showroom, più di uno studio di progettazione: Margutta Design è un

luogo in cui l’idea prende forma, la bellezza diventa spazio e la progettualità si

trasforma in esperienza. Sotto la guida sensibile del Direttore Giovanni Deidda,

Margutta Design coltiva un dialogo continuo tra materia e immaginazione,

architettura e design, che va oltre la rigorosa ricerca estetica e coraggio innovativo.

Ogni ambiente è pensato come un racconto, ogni progetto come un invito a guardare

oltre ciò che appare.

Ed è in questa cornice fatta di visioni e di luce, di proporzioni e sussurri creativi, che

approda OLTRE ME IN ME, la nuova Mostra personale di FIONA SARTORETTO

VERNA, Una Mostra che non si limita a essere ospitata, ma trova in Margutta Design

il suo naturale respiro: un luogo in cui l’arte può espandersi, vibrare, interrogare e

farsi strada dentro chi osserva.

L’Artista dichiara: «Uso la bellezza per denunciare, i colori per guarire e i materiali

per raccontare il nostro fragile equilibrio con il mondo.» Con queste parole si apre il

percorso espositivo che Margutta Design dedica a un’Artista la cui ricerca nasce da

una tensione continua verso il bello, le emozioni e l’essenza delle cose, un cammino

che intreccia intuizione, memoria e una profonda attenzione verso ciò che è fragile

nel nostro tempo.

Fiona Sartoretto Verna, torinese di nascita, romana d’adozione e cittadina del

mondo, è architetto, paesaggista e artista viaggiatrice. Ogni suo quadro diventa

un’esperienza viva, un luogo da attraversare più che da osservare. La sua poetica

nasce da una tensione costante verso ciò che è fragile e mutevole nel nostro tempo,

unita a un’attenzione profonda per l’equilibrio – spesso compromesso – tra uomo e

natura. Da qui l’uso di materiali artificiali come metafora dell’invasione del sintetico

nel paesaggio contemporaneo, e l’integrazione di strumenti digitali che espandono la

pittura oltre la sua dimensione tradizionale. Il percorso artistico di Fiona è segnato da

esperienze internazionali che hanno plasmato il suo sguardo. Dopo la laurea in

Architettura alla Sapienza di Roma, negli Stati Uniti, in South Carolina, studia pittura

con Aj Finley McRee, sperimentando acrilico, collage e contaminazioni materiche

ispirate ai paesaggi della Lowcountry. Tornata in Italia, alla Rome University of Fine

Arts approfondisce tecniche miste e pittura a olio con Simonetta Gagliano. Una parte

significativa della sua identità creativa affonda nelle radici familiari: la nonna, la

pittrice Lea Razzetti Galvan, le trasmette sensibilità, intuizione e la capacità di

percepire la vibrazione segreta delle cose.

Con questa Mostra OLTRE ME IN ME, Margutta Design accoglie così una

selezione di opere che raccontano un viaggio intimo e universale: un itinerario che

attraversa emozioni, metamorfosi, ferite e rinascite. È un racconto che parte dalla

bellezza, passa attraverso l’oscurità e ritorna alla luce, ricordandoci che osservare è

un gesto, ma sentire è un atto. Un atto da gustare con gioia in via Margutta 5, il 1°

Dicembre prossimo!